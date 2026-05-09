ABD'de sıfır araç fiyatları 50 bin dolara yaklaşırken, 20 bin doların altındaki otomobiller piyasadan silinmeye başladı.

ABD otomotiv sektöründe son yıllarda yaşanan maliyet artışları ve tedarik zinciri sorunları, uygun fiyatlı otomobil segmentini ciddi şekilde daralttı. Özellikle 30 bin doların altındaki modellerin sayısı hızla azalırken, 20 bin doların altındaki araçlar ise neredeyse tamamen piyasadan kayboldu.

Sektör uzmanlarına göre otomobil üreticileri artık düşük kâr marjlı sedan modeller yerine SUV, crossover ve daha yüksek fiyatlı araçlara yöneliyor. Bu durumun özellikle ilk kez araç alacak tüketiciler için seçenekleri önemli ölçüde azalttığı belirtiliyor.

ORTALAMA SIFIR ARAÇ FİYATI 50 BİN DOLARA YAKLAŞTI

Uluslararası Uygulamalı Sistemler Analizi Enstitüsü Direktörü Dr. John Bumpa Phul’un paylaştığı verilere göre ABD’de yeni otomobil fiyatları tarihi seviyelere ulaştı.
Verilere göre ortalama sıfır araç satış fiyatı 50 bin dolara yaklaşırken, giriş seviyesi modellerde de ciddi fiyat artışları yaşanıyor.

Uzmanlar, üretim maliyetleri, işçilik ücretleri, lojistik giderleri ve elektronik sistemlerin araçlara daha fazla entegre edilmesinin fiyat artışlarının temel nedenleri arasında yer aldığını ifade ediyor.

USMCA BELİRSİZLİĞİ BASKIYI ARTIRIYOR

ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında yıllardır oluşturulan entegre üretim sistemi, otomotiv sektöründe maliyet avantajı sağlayan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Motor, şanzıman, elektronik ve iç donanım parçalarının farklı ülkelerde üretilmesi sayesinde üreticiler maliyetleri düşürebiliyordu. Ancak ABD’nin ithal parçalara yönelik yüzde 25’lik gümrük tarifesi sektördeki dengeleri değiştirdi.

Analistler, özellikle düşük maliyetli otomobillerin üretiminde bu durumun ciddi baskı oluşturduğunu belirtiyor.

OTOMOBİL DEVLERİNDEN KRİTİK UYARILAR

Nissan, Toyota ve Hyundai gibi küresel üreticilerin, ticaret belirsizliğinin devam etmesi halinde giriş seviyesi modelleri azaltabileceği ya da tamamen kaldırabileceği ifade ediliyor.

Şirketlerin artan maliyet baskısı nedeniyle daha yüksek kâr sağlayan SUV ve premium modellere yöneldiği, düşük fiyatlı araç üretiminin ise ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaktan çıktığı değerlendiriliyor.

EN BÜYÜK YÜK TÜKETİCİNİN OMZUNDA

Artan fiyatlar ve azalan seçenekler nedeniyle özellikle orta gelirli aileler ile ilk kez araç alacak tüketiciler zor durumda kalıyor.

Uzmanlara göre birçok kişi artık sıfır araç yerine ikinci el piyasasına yönelmek zorunda kalırken, bu durum ikinci el araç fiyatlarını da yukarı taşıyor.

Sektör temsilcileri, uygun fiyatlı araçlara erişimin azalmasının yalnızca otomotiv sektörünü değil, insanların işe ulaşımından günlük yaşam planlamasına kadar birçok alanı etkileyebileceğini vurguluyor.

(Dünya Gazetesi)

