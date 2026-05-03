Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik sürerken, elektrikli araç kullanıcılarını ilgilendiren bir zam haberi geldi. Tesla, Türkiye'deki Supercharger şarj ağı tarifelerinde fiyat artışına gitti. Yapılan düzenleme sonrası gözler diğer şarj operatörlerinin fiyatlarına çevrildi.

TESLA SUPERCHARGER FİYATLARI ZAMLANDI

Tesla'nın yaptığı artışla birlikte şarj ücretlerinde yeni tarife devreye alındı.

Tesla sahipleri için kWh bedeli 9,40 TL’den 9,90 TL'ye yükseldi.

Diğer marka araçlar için ise fiyat 11,70 TL’den 12,30 TL'ye çıktı.

EŞARJ PİYASASINDA GÜNCEL FİYATLAR

Tesla'nın zam kararının ardından Türkiye'de faaliyet gösteren diğer şarj operatörlerinin tarifeleri de yeniden gündeme geldi. Güncel fiyatlar belli oldu.

Trugo (Togg altyapısı):

DC hızlı şarj: 14,98 TL/kWh

AC şarj: 9,95 TL/kWh

ZES:

AC şarj: 9,99 TL/kWh

DC hızlı şarj: 12,99 TL/kWh

180 kW ve üzeri: 16,49 TL/kWh

Eşarj:

AC şarj: 9,90 TL/kWh

DC hızlı şarj: 13,50 TL/kWh

HANGİ İSTASYON DAHA AVANTAJLI?

Yapılan son zamla birlikte Tesla Supercharger, özellikle Tesla kullanıcıları için rekabetçi fiyatlarını korumaya devam ediyor.

Buna karşın Trugo ve ZES gibi operatörlerin yaygın altyapı ağı, fiyat farkına rağmen kullanıcı tercihinde önemli bir rol oynuyor.