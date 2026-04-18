ABD Başkanı Donald Trump, İran ile nükleer ve bölgesel konularda bir anlaşmaya varılamaması durumunda askeri güç kullanımının kaçınılmaz olduğunu sinyalini verdi.

Lübnan’daki ateşkes süreci ile İran müzakerelerinin birbirine bağlı olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Trump, iki konunun teknik olarak ayrı olduğunu ancak "psikolojik bir bağ" taşıdığını ifade etti. Lübnan’a yardım sözü veren Trump, asıl odağının İran’ın nükleer kapasitesi olduğunu vurguladı.

URANYUMUN TAMAMI ABD’YE GETİRİLECEK

İran’daki zenginleştirilmiş uranyum stokuna ilişkin planlarını açıklayan Trump, diplomasi masasında oldukça radikal bir talep sundu:

"İran’a gideceğiz ve onlarla çalışarak uranyumun yüzde yüzünü ABD’ye getireceğiz. Eğer bu konuda bir uzlaşma sağlayamazsak, süreci çok farklı ve hiç de dostane olmayan bir yöntemle yöneteceğiz."

"ABLUKA SÜRÜYOR, BOMBALAMA MASADA"

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki askeri baskının devam ettiğini hatırlatan ABD Başkanı, ateşkesin uzatılması konusunda ise iyimser bir tablo çizmedi.

İran’ın şu an fiili bir abluka altında olduğunu belirten Trump, anlaşma masasının devrilmesi senaryosuna ilişkin şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Belki ateşkesi uzatmam. Şu an ablukamız sürüyor; yani bir nevi hapis altındasınız. Eğer anlaşma olmazsa, maalesef sizi yeniden bombalamak zorunda kalacağız."

TRUMP’IN PLANI NE? DİPLOMASİDE "HAVUÇ VE SOPANIN" ÖTESİ

Trump’ın bu açıklamaları, Washington’ın Tahran üzerindeki "maksimum baskı" politikasını bir üst seviyeye taşıdığını gösteriyor.

Uranyumun tamamının ABD’ye nakledilmesi talebi, uluslararası arenada yeni bir tartışma başlatacak kadar iddialı bir hamle olarak değerlendirilirken, "bombalama" tehdidinin bölgedeki dengeleri nasıl etkileyeceği merak konusu.