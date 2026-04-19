Ortadoğu'da özellikle İran ekseninde tırmanan jeopolitik gerilimler, küresel sermaye hareketlerinde dengeleri değiştirmeye başladı. Katar merkezli medya ağı Al Jazeera'nın yayımladığı son analiz, bölgedeki sıcak çatışma riskinden kaçan Körfezli yatırımcıların güvenli liman arayışına girdiğini ve rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdiğini ortaya koyuyor.

İSTANBUL, BÖLGESEL BİR SIĞINAK HALİNE GELİYOR

Haberin detaylarında, Körfez ülkelerindeki piyasa dalgalanmalarının yatırımcıları endişelendirdiği ve milyarlarca dolarlık fonun daha stabil pazarlara kaymaya başladığı belirtiliyor. Bu noktada Türk yetkililerin proaktif bir diplomasi ve ekonomi politikası yürüttüğüne dikkat çeken Al Jazeera, İstanbul'un sadece bir geçiş noktası değil, aynı zamanda kalıcı bir "bölgesel finans merkezi" olarak konumlandığını vurguladı.

İstanbul Finans Merkezi:

YABANCI SERMAYE AKIŞI HIZLANABİLİR

Uzmanlara göre, İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) sunduğu yeni teşvikler ve Türkiye'nin bölgesel çatışmalarda üstlendiği dengeleyici rol, Arap yatırımcıların güvenini tazeledi. Önümüzdeki aylarda gayrimenkul, enerji ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere Körfez'den Türkiye'ye yönelik doğrudan yabancı yatırımlarda (FDI) ve sıcak para girişlerinde belirgin bir ivmelenme bekleniyor.

Bu gelişme, içeride Merkez Bankası'nın rezervlerini güçlendirmesi ve döviz kurlarındaki ateşin sönmesi açısından kritik bir "can suyu" olarak değerlendiriliyor.