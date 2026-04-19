Küresel çapta artan güvenlik krizleri ve ülkelerin savunma bütçelerindeki rekor artışlar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki agresif büyümesini uluslararası basının yakın markajında tutmaya devam ediyor. Son dönemde yayımlanan dış kaynaklı analizlerde, Türk savunma devi Roketsan'ın küresel pazardaki stratejik hamleleri ve dünyanın en büyük ilk 10 savunma ihracatçısından biri olma hedefi geniş yankı uyandırdı.

SİHA'lardan Sonra Sıra Füzelerde: Murat İkinci'nin Vizyonu

Uluslararası medyanın dikkat çektiği en önemli nokta, Türkiye'nin SİHA'larla sahada kanıtladığı başarının artık yüksek teknolojili füze ve akıllı mühimmatlara evrilmesi. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin liderliğinde yürütülen ihracat odaklı büyüme stratejisi, meyvelerini hızla veriyor. Şirketin ürettiği yüksek hassasiyetli füzeler, tanksavar sistemleri ve katmanlı hava savunma çözümleri; Ortadoğu'dan Asya-Pasifik'e kadar geniş bir coğrafyada rakiplerine göre maliyet-etkin ve "sahada test edilmiş" (combat-proven) olmalarıyla küresel pazarda büyük talep görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün savunmada tam bağımsız Türkiye yolunda çok önemli bir eşiği daha geride bırakıyoruz. Birazdan inşallah Kırıkkale Yakıt Üretim Tesislerimizin, Lalahan Harp Başlığı Tesisimizin, İleri Teknolojiler Ar-Ge ve Mühendislik Merkezimizin açılışını yapacağız. Ayrıca TAYFUN, SİPER, ATMACA, HİSAR-A, HİSAR-O ve SUNGUR sistemlerimiz ile ÇAKIR, SOM, SİHA'larımızın keskin pençesi MAM-T ve MAM-L gibi bir pek çok silah grubunu kahraman ordumuza teslim edeceğiz.

Ekonomiye Katma Değerli İhracat Dopingi

Şirketin bu iddialı "ilk 10" vizyonu, sadece savunma sanayisi için değil, Türkiye'nin makroekonomik hedefleri için de hayati bir önem taşıyor. Sektörde kilogram başına düşen ihracat değerinin yüksek teknoloji sayesinde çok katmanlı bir kazanç sağlaması, dış basının da ilgisini çeken detaylar arasında. Türk savunma sektörünün toplamda 11 milyar dolara koşan ihracat hedefine Roketsan'ın yeni kontratlarla sağlayacağı milyarlarca dolarlık döviz girdisi, Türkiye'nin cari açığını kapatmada stratejik bir rol üstleniyor.

Dünya silah pazarında kartlar yeniden dağıtılırken, Türk şirketlerinin kendi ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine geçerek ABD, Rusya ve Çin gibi devlerle rekabet eden uluslararası oyunculara dönüştüğü vurgulanıyor.

(Kaynak: Al Jazeera ve uluslararası savunma sanayisi raporları)