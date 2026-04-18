S&P Global Ratings Türkiye'nin kredi notunu BB-/B olarak teyit etti, görünümü durağan olarak korudu. Not artışı gelmedi. Piyasalar bu kararı nasıl okuyacak?

Ne Açıklandı?

S&P Global Ratings Türkiye'nin yabancı ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli kredi notlarını BB-/B seviyesinde teyit etti. Görünüm durağan olarak korundu. Ulusal ölçek notları da trAA+/trA-1+ olarak teyit edildi.

BB- Notu Ne Anlama Geliyor?

BB- notu yatırımcı dilinde spekülatif yani "yatırım yapılamaz" kategorisinde yer alıyor. Bu seviyedeki bir not borç ödeme kapasitesinin ekonomik dalgalanmalara karşı hassas olduğuna işaret ediyor. Yatırım yapılabilir seviyenin eşiği olan BBB-'nin iki kademe altında.

Durağan görünüm ise notun yakın zamanda ne düşeceğini ne de artacağını gösteriyor. Mevcut ekonomik gidişatın dengede görüldüğü anlamına geliyor.

Piyasalara Etkisi Ne Olur?

S&P'nin bu kararı piyasalar açısından teknik olarak nötr görünse de beklenti yönetimi açısından hafif olumsuz bir sinyal taşıyor. Bunun nedeni şu: Fitch Ocak 2026'da görünümü pozitife çevirmişti. Piyasa S&P'den de benzer bir adım bekliyordu. Bu beklenti karşılanmadı. Beklentinin karşılanmaması da piyasalarda not düşürülmesi kadar olmasa da belirli bir hayal kırıklığı etkisi yaratır.

BIST açısından değerlendirildiğinde yabancı kurumsal yatırımcılar ülke ağırlıklarını belirlerken kredi notu kararlarını temel referans noktalarından biri olarak kullanıyor. Not artışı olmadığı için yeni kurumsal alım beklentisi zayıflıyor. Mevcut yabancı pozisyonların korunması devam eder ancak taze sermaye girişi açısından bu karar katalizör olmaktan uzak. Bankacılık ve holding hisseleri yabancı yatırımcı hassasiyeti nedeniyle en fazla etkilenebilecek sektörler arasında yer alıyor.

TL cephesinde ise görünümün durağan kalması kur üzerinde belirgin bir baskı yaratmaz. Ancak pozitife çevrilmiş bir görünüm TL'ye güçlü bir destek sağlayabilirdi. Bu fırsatın kaçırılması döviz kurundaki mevcut zayıflığı daha uzun süre devam ettirebilir.

Türkiye'nin dolar cinsinden eurobondlarına bakıldığında not değişmediği için risk priminde kayda değer bir hareket beklenmez. Ancak piyasanın pozitife çevrilen görünüm fiyatlamasından geri döneceği için eurobond faizlerinde sınırlı da olsa yukarı bir hareket görülebilir.

Sonuç olarak bu karar ne piyasayı çökertecek kadar kötü ne de ralliye taşıyacak kadar iyi. Asıl belirleyici etkenler Hürmüz'ün normalleşme hızı, 28-29 Nisan Fed kararı ve TCMB'nin önümüzdeki faiz adımı olacak. S&P kararı bu üç faktörün gölgesinde kalacak.

Fitch ile Fark Ne?

Üç büyük ajans arasında Fitch en hızlı hamleci oldu. Ocak 2026'da görünümü pozitife çevirdi. Moody's Temmuz 2025'te not artışı yapmıştı. S&P ise temkinli tutumunu sürdürüyor. Bu ayrışma yabancı yatırımcıların Türkiye değerlendirmesinde karışık bir tablo oluşturuyor.

Neden Not Artışı Gelmedi?

S&P'nin temkinliliğinin ardında birkaç faktör var. İran savaşı ve Hürmüz krizi Türkiye'nin cari açığını baskı altına aldı. Her 10 dolarlık petrol artışı cari açığa 5 milyar dolar ekliyor. Enflasyonun hedeflerin üzerinde seyretmesi ve TL'nin değer kaybetmeye devam etmesi de S&P'nin bekleme moduna girmesine neden olmuş olabilir.

Türk Yatırımcı İçin Ne Anlama Geliyor?

Kısa vadede BIST'te sınırlı satış baskısı ve hafif TL değer kaybı beklenilebilir. Ancak bunun kalıcı bir etki yaratması için daha güçlü bir katalizör gerekiyor. Hürmüz'ün açılması ve petrol fiyatlarının düşmesi bu kararın olumsuz etkisini hafifletebilir.

Uzun vadede tablo değişmedi. Türkiye yatırım yapılabilir seviyeye ulaşmak için hâlâ iki kademe yükselmek zorunda. Bu yolculuk en iyimser senaryoyla birkaç yıl alacak.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

TCMB Nisan faiz kararı, Türkiye enflasyon verisi, yabancı yatırımcı BIST alım-satım dengesi ve Hürmüz'deki normalleşme hızı önümüzdeki haftanın belirleyici göstergeleri.

