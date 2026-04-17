Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren 11165 sayılı karar uyarınca, 23 Nisan Perşembe günü özellikle büyükşehirlerdeki ana ulaşım arterlerinde ücret alınmayacak. Ücretsiz hizmet verecek hatlar şunlar:

• İstanbul: Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı.

• Ankara: Başkentray.

• İzmir: İZBAN.

Karar sadece şehirler arası bağlantı niteliğindeki raylı sistemlerle sınırlı kalmıyor.

Türkiye genelindeki tüm belediyelerin işlettiği otobüs, metro, tramvay ve benzeri toplu taşıma araçları da bayram günü boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Bu sayede çocuklar ve aileleri, bayram etkinliklerine ve kutlama alanlarına hiçbir ulaşım maliyeti ödemeden rahatça ulaşabilecek.

Uygulama, 23 Nisan sabahı başlayacak ve gün sonuna kadar kesintisiz olarak devam edecek.