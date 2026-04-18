Altın piyasası, jeopolitik gerilimlerin yerini diplomatik çözümlere bırakmaya başladığı kritik bir haftayı geride bıraktı.

Haftaya 4.676 dolar seviyelerinden başlayan spot altın, İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı'nın trafiğe tamamen açılmasıyla birlikte sert bir yükseliş kaydederek 4.890 dolar seviyesine kadar tırmandı.

Haftayı 4.829 dolar seviyesinde tamamlayan kıymetli metal, yatırımcısına haftalık bazda yüzde 1,31 getiri sağladı.

MERKEZ BANKALARININ SATIŞ BASKISI ORTADAN KALKTI

Geleneksel olarak savaş dönemlerinde "güvenli liman" olarak görülen altının, bu kez bölgesel barış sinyalleriyle yükselmesi dikkat çekici bir piyasa dinamiği oluşturdu.

Uzmanlar, savaş döneminde petrol ithalatı yapan gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini korumak için altın sattığını ancak barış ortamıyla birlikte bu satış baskısının ortadan kalktığını belirtiyor.

Asset Strategies International’dan Rich Checkan, mevcut durumu "sağduyu rallisi" olarak tanımlarken; "Kırılgan ateşkesler sürdüğü sürece altın ve gümüş, son düzeltmelerden toparlanmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

TAKİP EDİLMESİ GEREKEN VERİLER

Önümüzdeki hafta piyasaların odağı sadece Orta Doğu değil, aynı zamanda ABD iç siyaseti ve ekonomik verileri üzerinde olacak.

• Perakende Satışlar: Salı günü açıklanacak mart ayı verileri, ABD ekonomisindeki tüketim gücünü test edecek.

• Fed Başkanlığı Onayı: Kevin Warsh’ın Fed Başkanlığı için Senato’daki onay oturumu salı günü gerçekleşecek. Warsh’ın "güvercin" (düşük faiz yanlısı) bir tutum sergilemesi bekleniyor ki bu durumun altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyebileceği öngörülüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Kitco News Haftalık Altın Anketi sonuçlarına göre Wall Street’te tam bir iyimserlik hakim.

Ankete katılan analistlerin yüzde 80'i önümüzdeki hafta yükselişin süreceğini tahmin ediyor.

• Yükseliş Bekleyenler: Marc Chandler ve Adam Button gibi stratejistler, altının 5.000 dolar direncine doğru ilerleyeceğini savunuyor. Özellikle merkez bankalarının (Çin, Polonya vb.) alımlarının devam etmesi bekleniyor.

• Temkinli Yaklaşanlar: Barchart’tan Darin Newsom, teknik göstergelerin "aşırı alım" bölgesinde olduğunu hatırlatarak bir düzeltme yaşanabileceği konusunda uyarıyor. FxPro’dan Alex Kuptsikevich ise 4.900 dolardaki 50 günlük hareketli ortalamanın aşılamaması durumunda bir satış baskısı gelebileceğini ifade ediyor.

TEKNİK SEVİYELER

Piyasa analisti Jim Wyckoff’a göre boğaların bir sonraki hedefi 5.000 dolar psikolojik bariyerini aşmak.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.750 ve 4.700 dolar seviyeleri ilk güçlü destek noktaları olarak takip edilecek.

Sonuç olarak; Altın, sadece bir "korku endeksi" olmaktan çıkıp, küresel likiditenin ve risk iştahının yeni adresi olma yolunda ilerliyor.

Orta Doğu'daki barışın kalıcılığı ve Fed'in yeni dönem politikaları, altının 5.000 dolar yolculuğundaki en önemli duraklar olacak.

