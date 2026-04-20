2026 yılında gümüş hem endüstriyel talebi hem de yatırım getirisiyle altını gölgede bırakmaya aday görünüyor.

Küresel jeopolitik gerilimlerin tırmandığı, merkez bankalarının (özellikle Türkiye, Çin ve Polonya) 1967’den bu yana en büyük alım iştahını sergilediği bir dönemden geçiyoruz.

Altın son beş yılda yüzde 152 değer kazanarak rüştünü ispat etse de gümüş aynı dönemde sergilediği yüzde 200’lük artışla gerçek performans lideri olduğunu kanıtladı.

Analistlere göre bu farkın arkasında iki temel neden yatıyor:

• Parasal Güvence: ABD’nin 39 trilyon dolara ulaşan borç yükü ve yüzde 124,8’lik borç/GSYİH oranı, doların geleceğine dair endişeleri artırırken yatırımcıyı gümüşe yönlendiriyor.

• Yeşil Dönüşümün Gizli Kahramanı: Altından farklı olarak gümüş, modern teknolojinin omurgasını oluşturuyor. Güneş panellerinden elektrikli araçlara kadar geniş bir yelpazede kullanılan metalin endüstriyel talebi son dört yılda yüzde 32 arttı.

GÜMÜŞTE KRİTİK EŞİKLER VE HEDEF FİYATLAR

Gümüşün 2026 projeksiyonunda sadece temel analiz değil, teknik göstergeler de oldukça güçlü bir görünüm sergiliyor.

Analistlerin radarına takılan 77,80 dolar seviyesi, yükselişin devamı için "pivot" noktası olarak kabul ediliyor.

• Yükseliş Senaryosu (Direnç Noktaları): Gümüş, 77,80 doların üzerinde tutunmayı başarırsa, ilk etapta 83,00 dolar bandını zorlayacak. Bu bariyerin aşılması durumunda ise asıl büyük hedef olan 86,30 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. 86,30 doların üzerindeki bir kapanış, gümüşte yeni bir "boğa piyasası" ivmesini tetikleyebilir.

• Risk Senaryosu (Destek Noktaları): Olası kar satışları veya küresel gevşemelerde 77,80 dolar ilk savunma hattı. Eğer bu seviyenin altına bir sarkma yaşanırsa, fiyatların 74,90 dolar desteğine kadar geri çekilme riski bulunuyor.

77,80 dolar seviyesi gümüş için bir kader çizgisi. Bu seviyenin üzerindeki her kalıcılık, 2026 hedeflerine bir adım daha yaklaşıldığı anlamına geliyor.

2026 PROJEKSİYONU

Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapanışıyla yükselişe ara veren ons gümüş, saat 08.13 itibarıyla 80 dolar barajından aşağı gelerek 79 dolar seviyelerinde kayda geçti.

Şubat ayında yaşanan kısa süreli geri çekilmelere rağmen her iki metal de yıl başından bu yana yüzde 10’luk bir ivme yakalamış durumda.

Uzmanlar; Orta Doğu’daki çatışmalar, borsa oynaklığı ve itibari para birimlerindeki değer kaybı devam ettiği sürece, gümüşteki yükseliş trendinin "kalıcı" olduğu görüşünde birleşiyor.

