Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan duyuruya göre Borsa İstanbul A.Ş., haftanın ilk işlem gününde Akiş Gayrimenkul (AKSGY) ve Kuştur Kuşadası Turizm (KSTUR) paylarında temettü ödemeleri nedeniyle fiyat düzeltmesine gidildiğini açıkladı.

Yatırımcıların hesaplarına yansıyacak nakit ödemeler öncesinde, hisselerin teknik olarak güne başlayacağı "teorik fiyatlar" şu şekilde belirlendi:

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AKSGY)

Gayrimenkul sektörünün dikkat çeken isimlerinden Akiş GYO, bugün pay başına brüt 0,4554865 TL temettü dağıtıyor.

• Teorik Fiyat: 9,075 TL

Not: Belirlenen teorik fiyat, fiyat adımına henüz yuvarlanmamıştır.

KUŞTUR KUŞADASI TURİZM ENDÜSTRİ A.Ş. (KSTUR)

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Kuştur Kuşadası Turizm, hissedarlarına pay başına brüt 16 TL gibi yüksek bir nakit kâr payı ödemesi yapıyor.

• Teorik Fiyat: 3486,5 TL

Not: Belirlenen teorik fiyat, fiyat adımına henüz yuvarlanmamıştır.

YATIRIMCILARIN DİKKATİNE

Temettü ödemesi yapılan şirketlerde, dağıtılan brüt kâr payı miktarı hissenin bir önceki kapanış fiyatından düşülerek teorik fiyat oluşturulur.

Yatırımcılar, hesaplarındaki hisse adedine göre hak ettikleri nakit tutarları, aracı kurumlarının işlem takvimine göre (genellikle T+2 gününde) nakit olarak kullanabilecektir.

Pazartesi günü itibarıyla her iki hisse de yukarıda belirtilen yeni referans fiyatları üzerinden seansa başlayacak.