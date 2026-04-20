Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) ortaklarından Rengin Yağan, şirketteki paylarına ilişkin gerçekleştirdiği yüklü satış işlemini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. 20 Nisan 2026 tarihinde yapılan işlemle birlikte, ortağın elindeki satılabilir payların tamamlandığı bildirildi.

8,6 MİLYON ADET PAY SATILDI

KAP’a yapılan resmi açıklamaya göre, şirket ortağı Rengin Yağan tarafından gerçekleştirilen işlemin detayları şu şekildedir:

• İşlem Tarihi: 20 Nisan 2026.

• Fiyat Aralığı: 2,70 – 2,77 TL.

• Satış Tutarı: 8.600.000 TL toplam nominal tutarlı pay satışı gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen bu satış hamlesinin ardından pay sahibinin Arzum sermayesindeki payları/oy hakları %1,99 sınırına ulaştı. Söz konusu satış işlemi sonrasında portföyde satılabilir paya dönüştürülmüş herhangi bir ARZUM payının kalmadığı vurgulandı.

ARZUM HİSSELERİ NE DURUMDA?

ARZUM hisseleri yazım sırasında yüzde 7'den fazla düşüş ile 2,67 TL'den işlem gördü.

Kaynak: Hissenet

Hisselerin haftalık kaybı yüzde 17’yi aştı. Aylık bazda yüzde 3,07 prim yaptı.

ARZUM HİSSELERİNDE BİR SATIŞ DAHA

Şirket ortaklarından Rengin Yağan’ın ardından Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARZUM) Yönetim Kurulu Başkanı ve Şirket Ortağı Talip Murat Kolbaşı da şirketteki paylarına yönelik yüklü satış yaptı.

20 Nisan 2026 tarihinde yapılan bu hamle ile Kolbaşı'nın şirketteki ortaklık payı önemli ölçüde geriledi.

17,9 MİLYON LİRALIK HİSSE SATIŞI

KAP’a sunulan bildirimde yer alan işlem detaylarına göre:

• İşlem Tarihi: 20 Nisan 2026.

• Fiyat Aralığı: Satış işlemi 2,67 TL ile 2,75 TL fiyat aralığından gerçekleştirildi.

• Satış Tutarı: Toplamda 17.940.000 TL nominal tutarlı pay satışı yapıldı.

PORTFÖYDEKİ SATILABİLİR PAYLAR TÜKENDİ

Talip Murat Kolbaşı tarafından gerçekleştirilen bu satışın ardından ortaklık yapısındaki değişim şu şekilde kaydedildi:

• Pay Oranı: İşlem öncesinde %10,71 olan pay oranı, satış sonrası %7,72 seviyesine ulaştı.

• Kalan Paylar: Gün başında 64.260.019 TL olan nominal tutar, gün sonunda 46.320.019 TL seviyesine indi.

• Kritik Not: Açıklamada, söz konusu işlemden sonra portföyde satılabilir paya dönüştürülmüş herhangi bir ARZUM payının kalmadığı ifade edildi.

