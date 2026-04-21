Arçelik, Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. sermayesinin yüzde 60’ını temsil eden payların, diğer ortak Hitachi Global Life Solutions’e satışı için pay alım satım sözleşmesi imzaladı.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamasına göre, satış bedeli toplamda 261 milyon dolar olarak belirlendi.

ÖDEME PLANI AÇIKLANDI

Açıklamada, işlem kapsamında kapanışta 205 milyon dolar peşin ödeme yapılacağı bildirildi. Buna ek olarak, kapanıştan itibaren 3 yıl içinde toplam 56 milyon dolar tutarında ertelenmiş ödeme alınacak.

Ayrıca kapanış tarihindeki nakit pozisyonuna bağlı olarak ilave bir fiyat düzeltmesi de söz konusu olabilecek.

Hitachi’nin ev aletleri operasyonlarını, Nojima Corporation ile kuracağı stratejik ortaklık altında yeniden yapılandırmayı planladığı belirtildi.

Bu kapsamda Arçelik Hitachi’nin nihai olarak Nojima’nın dolaylı kontrolünde olacak yeni bir yapı tarafından devralınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Ancak Nojima ile ilgili süreçlerin tamamlanamaması halinde, Arçelik’in elindeki payların doğrudan Hitachi tarafından satın alınacağı kaydedildi.

İşlemin tamamlanmasının, ilgili ülkelerdeki rekabet otoritelerinden alınacak izinler başta olmak üzere çeşitli kapanış koşullarına bağlı olduğu belirtildi.

Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 12 ay içinde kapanışın gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

BAĞLI ORTAKLIKLAR DA DEVREDİLECEK

Satışın tamamlanmasıyla birlikte, Arçelik Hitachi çatısı altındaki 12 bağlı ortaklık ile Çin ve Tayland’daki üretim ve Ar-Ge tesisleri de devredilecek.

Ayrıca taraflar arasındaki mevcut ortak girişim anlaşması sona erecek ve daha önce tanımlanan hisse alım-satım opsiyonları geçersiz hale gelecek.

Şirket, sürece ilişkin daha önce imzalanan mutabakat zaptının bağlayıcı nitelik taşımaması nedeniyle kamuya açıklanmadığını, nihai sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte bilgilendirmenin yapıldığını duyurdu.