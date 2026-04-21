Borsa İstanbul, 5 şirketin endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında değişikliğe gitti. Yeni oranlar 22 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olacak.
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 21 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, bazı şirketlerin endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişiklik yapıldığı duyuruldu.
5 ŞİRKETİN FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI GÜNCELLENDİ
Açıklamaya göre, 5 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı şu şekilde belirlendi:
Anel Elektrik: yüzde 38
Astor Enerji: yüzde 43
Kontrolmatik Teknoloji: yüzde 82
Meka Global Makine: yüzde 37
Sur Tatil Evleri GMYO: yüzde 27
Söz konusu değişikliklerin 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.
YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?
Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin borsada işlem gören paylarının toplam paylara oranını ifade eder. Bu oran, endeks hesaplamalarında ağırlıkları etkileyebileceği için yatırımcılar tarafından yakından takip edilir.