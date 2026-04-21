Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 21 Nisan 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, bazı şirketlerin endekslerde kullanılan fiili dolaşımdaki pay oranlarında (FDPO) değişiklik yapıldığı duyuruldu.

5 ŞİRKETİN FİİLİ DOLAŞIMDAKİ PAY ORANI GÜNCELLENDİ

Açıklamaya göre, 5 şirketin fiili dolaşımdaki pay oranı şu şekilde belirlendi:

Anel Elektrik: yüzde 38

Astor Enerji: yüzde 43

Kontrolmatik Teknoloji: yüzde 82

Meka Global Makine: yüzde 37

Sur Tatil Evleri GMYO: yüzde 27

Söz konusu değişikliklerin 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

YATIRIMCILAR İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Fiili dolaşımdaki pay oranı, bir şirketin borsada işlem gören paylarının toplam paylara oranını ifade eder. Bu oran, endeks hesaplamalarında ağırlıkları etkileyebileceği için yatırımcılar tarafından yakından takip edilir.