Şirket, 01.01.2026 – 31.03.2026 hesap dönemine ilişkin finansal raporların 27 Nisan 2026 tarihinde kamuya açıklamayı planlıyor.

Kaynak: KAP

TAV HAVALİMANLARI 2025 KARNESİ

TAVHL 2025 4Ç döneminde 1,2 milyar TL zarar açıklamıştı. Şirket söz konusu dönemde satış gelirini 21,27 milyar TL, FAVÖK’ü ise 4,54 milyar TL bildirmişti.

Şirket, 2025’in tamamında ise 2,81 milyar TL net kar elde etmişti. Ayrıca 2026’da 2 taksit halinde hisse başına net 3,06 TL temettü ödemesi yapacak. 21 Temmuz 2026 ve 22 Eylül 2026 tarihlerinde ödeme gerçekleştirilecek.

TAVHL HİSSE SENEDİ GÜNCEL FİYAT

TAVHL hisseleri haftanın ikinci işlem gününe 312,75 TL'den giriş yaptı. Hisseler TSI 11.20 itibarııyla yüzde 0,24'lük yükselişle 312,75 TL'den işlem gördü.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,89 Vade 6 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 12 Ay Kredi Tutarı 70.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Kaynak: Hissenet

TAVHL hisseleri haftalık bazda yüzde 5,30 kaybettirirken, aylık bazda yüzde 9,35 kazandırdı.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.