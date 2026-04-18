Yapılan anlaşma ile Sabancı Holding’in yüzde 57,12, Carrefour Nederland BV’nin ise yüzde 32,16 oranındaki payları tamamen el değiştirmiş olacak.

Devir işlemi, 325 milyon dolarlık bir şirket değeri baz alınarak masaya yatırıldı.

Nihai hisse bedeli; kapanış tarihindeki net borç durumu ve işletme sermayesi düzenlemeleriyle kesinleşecek. Rekabet Kurulu’nun onay vermesinin ardından Sabancı ve Fransız Carrefour’un şirkette hiçbir ortaklığı kalmayacak.

MARKA KİMLİKLERİ KORUNACAK

A101’in sahibi Yeni Mağazacılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Bostan, bu hamlenin uzun vadeli büyüme stratejilerinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Bostan’ın açıklamalarındaki en kritik nokta ise iki markanın geleceğine yönelik:

• Ayrı Yönetim: A101 ve CarrefourSA farklı yönetim yapıları altında kalacak.

• Bağımsız Markalar: Her iki marka da kendi kurumsal kimliğini ve segmentini koruyarak faaliyetlerine devam edecek.

• Hedef: CarrefourSA’nın güçlü geçmişiyle A101’in operasyonel gücünü birleştirerek daha geniş bir müşteri kitlesine hitap etmek.

SABANCI NEDEN ÇIKIYOR? "GELECEĞİN PORTFÖYÜ"

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı Gökhan Eyigün, bu kararın holdingin "dinamik portföy yönetimi" anlayışının bir sonucu olduğunu belirtti. Eyigün, satışın perde arkasını şu sözlerle özetledi:

"Sermaye tahsisimizi sadece bugünün ihtiyaçlarına göre değil, geleceğin portföy yapısına göre şekillendiriyoruz. 30 yıllık ortağımız Carrefour ile birlikte aldığımız bu karar, daha odaklı bir Sabancı yaratma vizyonumuzun bir parçasıdır."

CRFSA HİSSELERİ YÜKSELİŞE HIZ VERDİ

Borsa İstanbul’da işlem gören CRFSA hisseleri, satış söylentilerinin olduğu günlerde yükselişe hız verdi.

• Hafta Kapanış Fiyatı: 192 TL (Önceki kapanış 182 TL).

• Günlük Değişim: Günlük yüzde 5,49 artışla güçlü bir yükseliş trendinde haftayı kapattı.

• Zirve Takibi: Hisse cuma günü 196,4 TL seviyesini görerek yıllık en yüksek seviyesine ulaştı.

• Haftalık Hareket: Haftalık bazda yüzde 21,21, aylık bazda ise yüzde 58,02 değer kazanarak piyasanın en çok dikkat çeken kağıtlarından biri oldu.

Pazartesi günü hisse fiyatının, borsadaki mevcut piyasa değerinin 325 milyon dolarlık değerlemenin altında mı yoksa üstünde mi olduğuna göre tepki vermesi bekleniyor.

CRFSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ (ÇAĞRI SÜRECİ)

Yeni Mağazacılık AŞ (A101), CarrefourSA'nın sermayesinin yüzde 89,28'ini devralarak yönetim kontrolünü ele geçirdiği için SPK mevzuatı gereği borsadaki diğer küçük hissedarlara "zorunlu pay alım teklifi" (çağrı) yapmak zorunda kalabilir.

Hissedarlar için en kritik nokta çağrı fiyatıdır. Genellikle bu fiyat, satış anlaşmasındaki birim fiyat ile son dönemdeki borsa fiyat ortalamasının belirli bir dengesiyle oluşur.

Yatırımcılar bu fiyatın mevcut fiyattan yüksek olmasını beklerse hisseye talep artabilir.

Rekabet Kurulu'nun onay süreci ve iki şirketin nasıl bir entegrasyon sürecine gireceğinin hissenin kalıcı yönünü tayin etmesi bekleniyor.

Önemli Not: Bu tür stratejik değişim dönemlerinde hisse senetleri çok yüksek volatilite (oynaklık) gösterebilir. Yatırım kararı vermeden önce güncel KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamalarını ve aracı kurum analizlerini takip etmek oldukça önemlidir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.