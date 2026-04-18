İran ile Batı arasındaki ateşkes süreci ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ticari trafiğe açılması, piyasalarda adeta bir bahar havası estirdi.

Küresel piyasalardaki pozitif rüzgarların Borsa İstanbul’a yansımasıyla BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,65 oranında primle tamamladı.

Haftaya 13.924 puandan merhaba diyen endeks, 14.601 puanlık zirve denemesinin ardından haftayı 14.587 puandan kapattı.

Sektörel bazda yükselişin öncüleri ise şöyle şekillendi:

• Bankacılık Endeksi: yüzde 4,11

• Sanayi Endeksi: yüzde 3,72

• Holding Endeksi: yüzde 3,37

HAFTANIN YILDIZLARI VE KAYBEDENLERİ

Hisse bazlı hareketlerde enerji ve yatırım ortaklıkları dikkat çekerken, bazı hisselerde sert düzeltmeler görüldü.

En Çok Kazandıranlar

• Efor Yatırım (EFOR): Yüzde 52,43 (Haftanın Şampiyonu)

• Kontrolmatik (KONTR): Yüzde 35,54

• Pasifik GYO (PSGYO): Yüzde 21,77

En Çok Değer Kaybedenler

• Eczacıbaşı İlaç (ECILC): -Yüzde 17,16

• Europower Enerji (EUPWR): -Yüzde 9,38

• Dap Gayrimenkul (DAPGM): -Yüzde 8,76

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

İŞLEM HACMİNDE REKOR THY'DE

Yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği ve para trafiğinin en yoğun olduğu hisselerde Türk Hava Yolları liderliğini korudu.

• THYAO: 105,5 Milyar TL

• SASA: 94,5 Milyar TL

• ASELS: 71,8 Milyar TL

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 329 35.570.677.074,25 % 3.7 18:10 SASA 3.14 34.031.655.623,96 % 2.61 18:10 YKBNK 39.3 15.254.096.576,50 % 4.86 18:10 ISCTR 15.11 14.631.400.961,20 % 4.64 18:10 AKBNK 83.55 13.834.492.749,80 % 6.98 18:10 Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.