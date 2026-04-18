"Kaybedeni olmayan hafta" olarak kayıtlara geçen 13-17 Nisan haftasında; borsa, altın ve döviz kurlarının tamamı yükseliş kaydetti.

Ancak zirvenin sahibi hem haftalık bazda sağladığı getiri hem de kırdığı üst üste rekorlarla Borsa İstanbul oldu.

BORSA İSTANBUL'DAN TARİHİ ZİRVE

Haftanın mutlak galibi olan BIST 100 endeksi, yatırımcısına ortalama yüzde 3,65 kazandırarak diğer tüm yatırım araçlarını geride bıraktı.

• En Düşük Seviye: 13.842,77 puan

• En Yüksek Seviye (Yeni Rekor): 14.601,12 puan

• Kapanış: 14.587,93 puan

Endeks, bu sonuçla hem günlük hem de haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı.

ALTIN CEPHESİNDE TOPARLANMA SÜRÜYOR

Jeopolitik risklerin etkisiyle güvenli liman altına olan talep arttı. Altın yatırımcısı haftayı yüzde 2,48’lik bir kazançla kapattı.

DÖVİZDE AVRO, DOLARI KATLADI

Döviz kurlarında da yükseliş trendi hakim olsa da avrodaki değer kazancı dolara oranla çok daha belirgin oldu.

• Avro/TL: Yüzde 1,33 artışla 53,1110 TL seviyesine ulaştı.

• Dolar/TL: Yüzde 0,43’lük sınırlı bir yükselişle 44,8530 TL oldu.

FON DÜNYASINDA "HİSSE SENEDİ" ETKİSİ

Yatırım ve emeklilik fonları da haftayı artıda tamamladı. Yatırım fonları ortalama yüzde 2,14, emeklilik fonları ise yüzde 1,90 değer kazandı.

Fon kategorileri arasında, borsadaki yükselişe paralel olarak yüzde 2,81 kazandıran "hisse senedi fonları" liderliği göğüsledi.

