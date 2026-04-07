Güne iştahlı bir başlangıç yapan CRFSA, dünkü tavan kapatışının ardından bugün de 146,40 TL seviyelerine ulaşarak güçlü yükselişini sürdürdü.

Yıllık en düşük seviyesi olan 111,7 TL'den hızla uzaklaşan hisse, bugün itibarıyla yıllık en yüksek seviyesini test ediyor.

Saat 10.05 itibarıyla ilk 5 alıcının toplamı 123.401 lot iken, ilk 5 satıcının 78.207 lot seviyesinde kaldı.

Öne Çıkan Alıcılar:

• Vakıf Yatırım: 31.406 lot (yüzde 22,68) ile lider.

• İş Yatırım: 29.624 lot (yüzde 21,39) ile takipte.

• Halk Yatırım: 27.017 lot (yüzde 19,51).

DAVOS’TAKİ SATIŞ SİNYALİ

Sabancı Holding CEO’su Kıvanç Zaimler, yılın başında Davos’ta verdiği mesajlarda satış sinyali vermişti.

Zaimler, holdingin gelecek vizyonunda Teknosa ve CarrefourSA gibi perakende devlerinin konumunu değerlendirirken, "satış" opsiyonunu tamamen masadan kaldırmamış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Teknosa ve CarrefourSA satışını gözden geçiriyoruz. Somut bir gelişme olduğunda gerekli açıklamaları yapacağız."

Analistler, bu tür sert yükselişlerin ardından gelecek resmi açıklamaların yön tayin edici olacağını belirtirken, yatırımcılar Sabancı Holding ve CarrefourSA cephesinden gelecek bir sonraki açıklamaya kilitlenmiş durumda.

