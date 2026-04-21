Petrol piyasaları ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını tetiklerken, araç sahipleri güne yeni bir zam veya indirim haberi olmadan başladı.

Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareketin ardından, 21 Nisan 2026 sabahı itibarıyla fiyatlar büyükşehirlerdeki yerini koruyor.

Brent petrolün varil fiyatı ve dolar kurundaki hassas dengeler izlenirken, bugün için pompaya yansıyan ek bir değişiklik bulunmuyor. İşte üç büyük ildeki güncel tablo:

21 NİSAN 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa)
Benzin: 62.70 TL
Motorin: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL

İstanbul (Anadolu)
Benzin: 62.56 TL
Motorin: 71.45 TL
LPG: 34.39 TL

Ankara
Benzin: 63.67 TL
Motorin: 72.71 TL
LPG: 34.87 TL

İzmir
Benzin: 63.94 TL
Motorin: 72.99 TL
LPG: 34.79 TL

FİYATLARI NE ETKİLİYOR?

Sektör temsilcileri, akaryakıt fiyatlarındaki mevcut seviyelerin korunmasında Orta Doğu'daki ateşkes görüşmelerinin ve doların 44,90 TL sınırındaki yatay seyrinin etkili olduğunu belirtiyor.

• Brent Petrol: Küresel arz endişelerinin azalmasıyla birlikte petrol fiyatları bir miktar soluklanmış durumda.

• Vergi Düzenlemeleri: Nisan ayı başında güncellenen ÖTV oranlarının fiyatlar üzerindeki baskısı hissedilmeye devam ediyor.

SEKTÖRDEN BEKLENTİLER

Şu an için yeni bir zam gündemde olmasa da uzmanlar, jeopolitik risklerin her an tabloyu değiştirebileceği konusunda uyarıyor.

Özellikle ABD ve İran arasındaki diplomasi trafiğinin sonuçları, önümüzdeki günlerde akaryakıt tabelalarının yönünü tayin edecek ana faktör olacak.

Belirtilen fiyatlar bölge ve istasyon bazlı olarak kuruşluk değişimler gösterebilir. En güncel fiyatlar için akaryakıt dağıtım şirketlerinin mobil uygulamalarını kontrol edebilirsiniz.

AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt Tipi Fiyat
Motorin 71.58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan 62.7
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler) 38.76
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 53.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler) 41.2
Gazyağı 75.61
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEPAV'dan faiz çıkışı! 'Yüzde 40'a yükseltilsin'TEPAV'dan faiz çıkışı! 'Yüzde 40'a yükseltilsin'
AVM girişleri ücretli mi olacak? DMM iddiaları yanıtladıAVM girişleri ücretli mi olacak? DMM iddiaları yanıtladı
