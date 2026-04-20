S&P piyasaların merakla beklediği faiz kararı için beklentisini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını 22 Nisan 2026 Çarşamba günü açıklayacak. Piyasalarda genel beklenti, politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde şekilleniyor.

Bloomberg HT tarafından gerçekleştirilen ankete göre de ekonomistlerin büyük bölümü faizlerde değişiklik öngörmüyor.

S&P DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYOR

S&P Global Market Intelligence da yayımladığı değerlendirmede, TCMB'nin bu hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizinde değişiklik yapmayacağını öngördü.

Kurumun Avrupa Ekonomisi Direktör Yardımcısı Andrew Birch, Merkez Bankası'nın likiditeyi sıkılaştırmaya ve faiz dışı araçları kullanmaya devam edebileceğini belirtti.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN RİSKLER SÜRÜYOR

Birch, faiz indirimi sürecinin yeniden başlaması önünde çeşitli risklerin bulunduğuna dikkat çekti. Yükselen ithal enflasyon baskıları, genişleyen cari açık, sınırlı yabancı sermaye girişleri, artan tahvil getiri farkları ve düşük döviz rezervleri bu riskler arasında sıralandı.

Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimlerin de enflasyon görünümü üzerinde belirsizlik yarattığı ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ARALIK İŞARET EDİLDİ

S&P'ye göre, mevcut koşullar altında TCMB'nin faiz indirim sürecine yeniden başlaması için yılın son çeyreği öne çıkıyor. Kurum, faiz indirimlerinin aralık ayından önce başlamasını beklemiyor.

KREDİ NOTU "DURAĞAN" OLARAK KORUNDU

Öte yandan S&P Global Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-/B" seviyesinde, görünümünü ise "Durağan" olarak teyit etti.

Kuruluş, enerji fiyatlarında yaşanabilecek olası şokların yönetimi ve döviz rezervlerinde sağlanacak iyileşmenin, ilerleyen dönemde olası bir not artışı açısından belirleyici olacağını vurguladı.

FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Faiz kararı, enflasyon, döviz kuru ve kredi maliyetleri üzerinde doğrudan etkili olduğu için piyasaların yönünü belirleyen en kritik göstergelerden biridir. Aynı zamanda yatırımcıların risk iştahını ve ekonomik beklentileri şekillendirir.