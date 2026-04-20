Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, daha önce istinaf tarafından bozulan dosyayı yeniden değerlendirdi. Türkiye’de özel havacılığın öncülerinden biri olan ve 1992 yılında kurulan Onur Air Taşımacılık A.Ş için şirketin iflasına hükmetti.

TASFİYE SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’nün ilan.gov.tr üzerinden yayımladığı bilgilere göre, iflas kararı 16 Nisan 2026 tarihinde saat 11:28 itibarıyla kesinleşti.

Şirket için 2026/25 sayılı dosya kapsamında tasfiye süreci resmen başlatıldı. Yeşilköy’de bulunan genel merkezdeki tüm ticari faaliyetler sona erdirildi. Şirkete ait tüm mal varlıklarının, alacaklıların mağduriyetini gidermek adına nakde çevrilmesi süreci devreye girdi.

ZİRVEDEN İFLASA: 29 UÇAKLIK FİLODAN SESSİZLİĞE

Bir dönem Türkiye havacılık sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Onur Air, özellikle 2003 yılında iç hatların özel sektöre açılmasıyla altın çağını yaşamıştı.

• Dev Kadro ve Filo: Şirket, zirve döneminde 29 uçaklık Airbus filosu ve 1.600’den fazla çalışanıyla hizmet veriyordu.

• Pandemi Darbesi: 2021 yılında uçuşlarını tamamen durduran şirket, pandemi sonrası derinleşen mali sıkıntıları aşamayarak operasyonlarına devam edemedi.

Kaynak: T24