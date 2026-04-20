Bakan Kacır, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kacır, “Program kapsamında girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

2024 yılında uygulamaya aldığımız program kapsamında; 3.899 proje için 5,6 milyar TL destekleme kararı aldıklarını belirten Kacır, “Şimdiye kadar, 1.842 proje için 1,8 milyar TL destek sağladık.” dedi.

🚀 @KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2. dönem başvurularını başlatıyoruz.



Program kapsamında girişimcilerimize 2 milyon TL’ye kadar destek sunuyoruz. ✨



— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 20, 2026

Bakan Kacır, “Girisimci Destek Programı 2026 yılı 2. Çağrısı ile yenilikçi fikirlerin büyük başarılara dönüştüğü girişimcilerimizi desteklemeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında İş Geliştirme Çağrısı 2026 yılı 2. Dönem başvurularının 20 Nisan - 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacağı not edildi.