Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay'ın görevinden ayrıldığı öğrenildi. 28 Temmuz 2023 tarihinde göreve atanan Akçay'ın ismi, TCMB'nin resmi internet sitesinde yer alan "Yönetim Komitesi" bölümünden çıkarıldı. Ayrıca Akçay'a ait özgeçmişin de siteden kaldırıldığı görüldü.

Yaş haddi nedeniyle nisan ayında emekliye ayrılması beklenen Akçay'ın, çarşamba günü gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına katılmayacağı da belirtildi.

CEVDET AKÇAY KİMDİR?

1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora eğitimini ABD'de The City University of New York, Graduate School and University Center'da tamamlayan Akçay, 1990 yılında M.Phil, 1992 yılında doktora derecesi aldı.

Akademik kariyerine ABD'de başlayan Akçay, Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, Manhattan College'da ise misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Türkiye'ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde akademik çalışmalarını sürdüren Akçay, daha sonra Koç Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yaptı.

Akçay, akademik kariyerinin yanı sıra bankacılık sektöründe de önemli görevler üstlendi. Koçbank ve Yapı Kredi Bankası'nda başekonomist olarak görev yapan Akçay, 2009-2018 yılları arasında bankada başekonomistlik görevini sürdürdü.

2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda görev alan Akçay, 2018-2023 döneminde Fiba Group bünyesinde danışmanlık yaptı. 28 Temmuz 2023 tarihinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştı.