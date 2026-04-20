Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), iştiraki Işıklar Holding A.Ş. aracılığıyla BND Elektrik Üretim A.Ş. paylarına yönelik yeni bir hisse alım kararı aldığını duyurdu. Şirketin Yönetim Kurulu tarafından bugün yapılan toplantıda söz konusu işlem onaylandı.

8,85 MİLYON ADET HİSSE ALINACAK

Açıklamaya göre, 8 milyon 851 bin 748 adet, toplam 8 milyon 851 bin 748 TL nominal değerli nama yazılı B grubu BND Elektrik Üretim A.Ş. hissesi satın alınacak.

Söz konusu hisseler, RSM Turkey Kurumsal Danışmanlık A.Ş. tarafından 23 Mart 2026 tarihinde hazırlanan 26VA103 numaralı değerleme raporuna uygun şekilde, 0,75 TL birim fiyat üzerinden devralınacak.

TOPLAM BEDEL 6,6 MİLYON TL

Gerçekleştirilecek işlem kapsamında toplam satış bedeli 6 milyon 638 bin 811 TL olarak belirlendi. Hisse alımının, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den yapılacağı ve bedelin satış esnasında peşin olarak ödeneceği ifade edildi.