Bankadan yapılan açıklamaya göre, dünya genelindeki birçok önde gelen kalkınma finans kuruluşunun yatırımcısı olduğu EFSE ile sağlanan kredi, Türkiye'de sosyal ve çevresel kalkınmaya yönelik yatırımları desteklemek üzere farklı dilimler halinde kullanılacak.

Toplamda 7 yıla kadar vadeli ve EFSE'nin "Yeşil Liste" kriterleriyle uyumlu olarak Türkiye'de kullandırılan "ilk sürdürülebilir tarım kredisi" olma özelliği taşıyan kaynağın 20 milyon avroluk ilk dilimi, sürdürülebilir tarım projelerinin desteklenmesinin yanı sıra KOBİ ve küçük işletmelerin finansmanında değerlendirilecek.

Söz konusu kaynakla sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlayacak Şekerbank, kırsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ ve küçük işletmeler dahil finansmana erişimi sınırlı kesimlere desteğini artırarak sürdürecek.

"TÜRKİYE'NİN ANAHTAR BANKASI" ALGISINI TEYİT ETTİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank Genel Müdürü Aybala Şimşek Galpin, kredi anlaşmasının, Şekerbank'ın tarım bankacılığında ve kapsayıcı finansmanda uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşları nezdindeki Türkiye'nin anahtar bankası algısını teyit ettiğini aktardı.

Galpin, "Birçok ülkenin kalkınma finans kuruluşunun yatırımcısı olduğu EFSE fonuyla Şekerbank'a sağlanan bu kaynak, içinden geçtiğimiz küresel dalgalanma döneminde de uluslararası yatırımcıların Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına verdiği desteğin aralıksız sürdüğünü gösteren değerli bir işlem oldu." ifadelerini kullandı.

EFSE Portföy Direktörü Jasminka Begert de anlaşmanın, Türkiye'de sürdürülebilir tarımı desteklemeye yönelik gerçekleştirdikleri ilk yatırım olduğunu vurgulayarak, "Bu finansmanın temel amacı, modern, dayanıklı ve sürdürülebilir tarımsal yatırımları desteklemek ve aynı zamanda çiftçilerin, küçük tarım işletmelerinin ve kırsal KOBİ'lerin finansmana erişimini genişletmek." değerlendirmesinde bulundu.