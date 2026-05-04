Morgan Stanley stratejistleri, teknoloji devlerinin sermaye harcamalarına (CapEx) ilişkin beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Yeni projeksiyonlar, sektörün eşi benzeri görülmemiş bir yatırım döngüsüne girdiğini ortaya koydu.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI REKOR KIRIYOR

Rapora göre, başta Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta ve Oracle olmak üzere hiperölçekleyici şirketler, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarla küresel harcamaları rekor seviyelere taşıyor.

Morgan Stanley verilerine göre, hiperölçekleyici şirketlerin CapEx harcamaları:

2024: 261 milyar dolar

2025: 449 milyar dolar

2026 (revize): 805 milyar dolar

2027 (revize): 1,116 trilyon dolar

2027 tahmini, daha önceki 951 milyar dolarlık beklentinin de belirgin şekilde üzerine çıktı.

YATIRIMIN ODAĞINDA VERİ MERKEZLERİ VAR

Söz konusu artışın temelinde yapay zeka ekosistemine yönelik altyapı yatırımları bulunuyor. Şirketler; veri merkezleri, yüksek performanslı işlem gücü ve bulut altyapısını genişletmek için agresif bir strateji izliyor.

Bu yatırım dalgası, yalnızca teknoloji sektörünü değil, küresel sermaye akışlarını da dönüştüren yapısal bir değişime işaret ediyor.

3 YILDA 4 KAT BÜYÜME

Son veriler, yatırım hacminin sadece üç yıl içinde yaklaşık dört katına çıktığını gösteriyor. Bu durum, yapay zekanın ekonomik etkisinin yalnızca yazılım ve hizmetlerle sınırlı kalmadığını; donanım, enerji tüketimi ve fiziksel altyapı alanlarında da geniş çaplı bir dönüşüm yarattığını ortaya koyuyor.

BİLANÇOLAR VE KÂRLILIK ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Artan yatırım iştahının, önümüzdeki dönemde teknoloji şirketlerinin bilanço yapıları ve kârlılık metrikleri üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Yapay zeka odaklı bu genişleme, sektörün uzun vadeli büyüme dinamiklerini yeniden şekillendiriyor.

CAPEX NEDİR?

CapEx (sermaye harcamaları), şirketlerin büyüme ve kapasite artırımı için yaptığı uzun vadeli yatırımları ifade eder. Veri merkezi, fabrika ve teknoloji altyapısı yatırımları bu kapsama girer.

NEDEN ÖNEMLİ?

Teknoloji devlerinin artan CapEx harcamaları, yapay zeka yarışının ne kadar sertleştiğini gösteriyor. Bu yatırımlar yalnızca yazılım değil; veri merkezleri, enerji ve altyapı tarafında da dev bir dönüşüm anlamına geliyor. Önümüzdeki yıllarda hangi şirketin lider olacağı, bugünden yapılan bu milyarlarca dolarlık yatırımlarla belirlenecek.

