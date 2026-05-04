Halka arz endeksinde 58 hissenin 49’u yükseldi. BIGEN %101,29 ile zirvede yer alırken, SMRVA %94,51 prim yaptı.

Borsa İstanbul’da halka arz endeksi, nisan ayında dikkat çeken bir performans sergiledi. Endekse dahil hisselerin büyük bölümü ayı yükselişle tamamlarken, bazı hisselerde yüzde 100’ü aşan getiriler görüldü.

EN ÇOK KAZANDIRAN BIGEN OLDU

Nisan ayında en çok kazandıran halka arz hissesi BIGEN oldu. Hisse, 8,89 – 18,66 fiyat aralığında işlem görerek ayı en yüksek seviyesinden kapattı ve %101,29 oranında değer kazandı.

BIGEN’in ardından SMRVA hissesi %94,51 oranında yükselerek yatırımcısına en çok kazandıran ikinci hisse oldu.

YÜKSEK PRİM YAPAN HİSSELER DİKKAT ÇEKTİ

Listede SVGYO (%93,27) ve OZATD (%75,48) gibi hisseler de güçlü performans sergilerken, DSTKF (%45,06), ARMGD (%44,84) ve HOROZ (%42,39) gibi hisselerde de dikkat çeken yükselişler yaşandı.

KAYIP YAŞAYAN HİSSELER SINIRLI KALDI

Öte yandan halka arz hisseleri genel olarak pozitif bir görünüm sergilese de bazı hisselerde düşüş görüldü. En fazla değer kaybeden hisse EMPAE olurken, hisse %15,31 geriledi.

Bunu AAGYO (-%10) ve NETCD (-%8,44) takip etti. Diğer kayıp yaşayan hisseler arasında BAHKM (-%7,62), LILAK (-%6,66) ve ZERGY (-%2,56) yer aldı.

