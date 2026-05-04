Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, bölgede yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerinden enflasyonu yukarı çektiğini belirtti. Yılmaz, "Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde savaşın etkisi belirgin şekilde hissedilmiştir" ifadelerini kullanarak jeopolitik risklerin fiyatlar üzerindeki baskısına dikkat çekerek, dezenflasyon vurgusunda bulundu.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Enflasyon nisanda aylık yüzde 4,18 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,37 olarak gerçekleşmiştir.

Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde bölgemizde yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısı belirgin şekilde hissedilmiştir. Enerji fiyatları ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artarken, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerin de enflasyon üzerinde etkileri görülmektedir.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ulaştırma fiyatları artarken, gıda enflasyonu tarafında ise taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde yükseliş kaydedilmiştir.

Giyim ve ayakkabı fiyatlarında yeni sezon geçişine bağlı yaşanan artışla beraber son dönemde ılımlı seyrin sürdüğü temel mal fiyatları aylık bazda geçici olarak yükselmiştir.

Yıllık bazda ise hizmet ve temel mal enflasyonu yatay seyrini sürdürmektedir.

Fiyatlama davranışları üzerinde baskı oluşturan jeopolitik gerilimlerin yurt içi fiyatlara etkisini azaltmak amacıyla gerekli adımları atmaya devam ediyoruz.

Kurumlarımızla eşgüdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikaların yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz.

Böylece toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı, vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmeyi ve ekonomik istikrarımızı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz."