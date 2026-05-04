ING Group, nisan ayında enflasyonda görülen sert yükselişin ardından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Kurum, önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin daha zorlu geçebileceğine dair uyarıda bulundu.

ENERJİ FİYATLARI VE EMTİA RİSKİ ÖNE ÇIKIYOR

ING analizinde, petrol fiyatlarındaki belirsizliğin ve bunun diğer emtia fiyatlarına yansımasının enflasyon görünümü açısından önemli riskler oluşturduğu vurgulandı. Hükümetin akaryakıt vergilerinde yaptığı düzenlemelerle petrol şokunun bir kısmını absorbe etmeye çalıştığı da ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde Türk lirasında daha hızlı değer kaybına sınırlı ölçüde izin verdiği belirtilirken, mevcut yaklaşımın jeopolitik şok sürecinde finansal istikrarı önceliklendirdiği ifade edildi. ING'ye göre bu politika, geçen yıl yaşanan yerel siyasi oynaklık dönemindeki stratejiyle benzerlik gösteriyor.

FAİZ İNDİRİMİ ALANI DARALIYOR

Kurum, yükselen enerji fiyatları, yavaşlayan büyüme görünümü ve dolarizasyon risklerinin TCMB'nin hareket alanını daralttığını belirtti. Bu çerçevede, faiz indirimi için uygun alanın sınırlı olduğu değerlendirmesi öne çıktı.

ENFLASYON RAPORU'NDA REVİZYON BEKLENTİSİ

ING, TCMB'nin nisan ayı Para Politikası Kurulu metninde savaşın enflasyon beklentilerini yukarı çektiğine ve ikinci tur etkiler riskine dikkat çektiğini hatırlattı. Bu kapsamda kurum, 11 Mayıs'ta yayımlanacak yeni Enflasyon Raporu'nda hem enflasyon hedeflerinde hem de tahminlerde yukarı yönlü revizyonlar bekliyor.