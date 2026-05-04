Hong Kong Altın Borsası (HKGX) Başkanı Haywood Cheung Tak-hay, nisan ayının başından bu yana Orta Doğu ve Rusya kaynaklı altın tüccarlarının Hong Kong piyasasına yoğun bir giriş yaptığını açıkladı.

Dubai’deki binaların füze saldırılarında hasar görmesinin ardından, tüccarların varlıklarını korumak amacıyla ellerindeki stokları piyasa fiyatının çok altında fiyatlarla nakde çevirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Cheung, South China Morning Post’a verdiği demeçte, "Tüccarlar, başlangıçta Dubai’de satmayı planladıkları stokları hızla elden çıkarmak için Hong Konglu alıcılara ciddi indirimler sunuyor.

Bu, jeopolitik risklerin bir sonucu olarak ortaya çıkan zorunlu bir likidite arayışıdır" ifadelerini kullandı.

HONG KONG: YENİ KÜRESEL ALTIN KALESİ

Dubai’nin aksine Çin anakarasının desteğini arkasına alan Hong Kong, altyapı yatırımlarıyla Singapur gibi rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Hükümetin açıkladığı stratejik plana göre:

• Depolama Kapasitesi: Havalimanı otoritesi ve finans kuruluşları, depolama kapasitesini 3 yıl içinde 2.000 tonun üzerine çıkaracak. Bu rakam, Singapur’un kapasitesinin yaklaşık iki katına tekabül ediyor.

• Vergi Teşvikleri: Mali Hizmetler ve Hazine Bakan Vekili Joseph Chan Ho-lim, şehirde rafineri kuracak şirketlere vergi kolaylıkları ve yer tahsisi sağlanacağını duyurdu.

• Yuan Avantajı: Küresel offshore Yuan işlemlerinin yüzde 75’ine ev sahipliği yapan Hong Kong, özellikle Hintli ve Türk yatırımcılar için Dubai’ye güçlü bir alternatif haline geliyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Altın fiyatları, ocak ayında ons başına 5.608 dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra kâr satışları ve bölgesel arz kaymalarıyla birlikte pazartesi günü saat 16.33 itibarıyla 4.568 dolar seviyelerine çekildi.

Uzmanlar, Orta Doğu’daki belirsizlik sürdüğü müddetçe, altın ticaretinin Dubai’den Doğu Asya’ya kaymasının geçici bir durumdan ziyade "uzun vadeli bir trend" olacağını öngörüyor.

Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX) ise artan talebi karşılamak adına önümüzdeki aylarda altın vadeli işlem ürünlerini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şehrin lojistik gücü ve anakara Çin ile olan "sınır ötesi altın bağlantısı", bu yeni dönemin en büyük itici gücü olarak görülüyor.

