Şirketin mart ayında başlattığı borçlanma aracı ihracı süreci, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) gelen yeşil ışıkla resmileşti.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş., global büyüme stratejileri ve finansal sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda önemli bir eşiği daha geride bıraktı.

4 Mayıs 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimle, şirketin yurt dışına yönelik dev borçlanma planına onay çıktığı duyuruldu.

SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Pegasus Yönetim Kurulu’nun 17 Mart 2026 tarihinde aldığı kararla başlayan süreç, 250 milyon ABD Doları tutarına kadar borçlanma aracının yurt dışı yatırımcılara sunulmasını hedefliyordu.

SPK, 17 Martta yapılan başvuruyu titizlikle inceleyerek 29 Nisan 2026 tarihinde onayladı. Bu onay, şirketin uluslararası piyasalarda tahvil veya benzeri borçlanma araçları ihraç ederek likidite sağlama kapasitesini tescillemiş oldu.

PGSUS HİSSELERİNDE TEKNİK GÖRÜNÜM

Haberin finansal ayağı pozitif olsa da Pegasus hisseleri (PGSUS) teknik grafikte bir süredir devam eden düzeltme ve yatay seyirle dikkat çekiyor.

• Fiyat Seviyesi: Hisse, saat 14.30 itibarıyla yüzde -0.89'luk bir geri çekilmeyle 179.00 TL seviyesinden kapanış yaptı.

• Zirveden Dönüş: Şubat ayı başında 225-230 TL bandında seyreden güçlü yükseliş trendi, yerini mart başındaki sert bir boşluklu (gap) düşüşe bırakmış görünüyor.

• Hacim ve Destek: Günlük 1.07 milyar TL'lik işlem hacmine ulaşan kağıtta, 178.00 TL seviyesinin önemli bir destek bölgesi olduğu gözlemleniyor. Yatırımcılar, SPK onayının ardından hissenin 190 TL seviyesindeki direnci test edip etmeyeceğini merakla bekliyor.

YATIRIMCI NE BEKLEMELİ?

Şirketin kasasına girecek olan 250 milyon dolarlık kaynak, özellikle filo yenileme ve operasyonel giderlerin finansmanı açısından kritik önem taşıyor.

Analistler, bu tür borçlanma hamlelerinin uzun vadede mali yapıyı güçlendirdiğini ancak kısa vadede hisse fiyatının genel piyasa koşulları ve havacılık sektöründeki mevsimsel beklentilerle hareket ettiğini hatırlatıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.