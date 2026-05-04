Küresel piyasalarda savaş ve jeopolitik risklerin etkisi sürerken, Borsa İstanbul güçlü performansıyla dikkat çekiyor. Nisan ayında yatırımcısına çift haneli getiri sağlayan BIST, küresel endekslerden pozitif yönde ayrıştı.

Colendi Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Sadullah Çalışır, CNBC-e’ye yaptığı değerlendirmede savaşın piyasalara ilk etkisinin “riskten kaçış” olduğunu belirtti. Yılın başında güçlü seyreden küresel endekslerin savaşla birlikte yüzde 10’a yaklaşan kayıplar yaşadığını ifade eden Çalışır, ateşkes beklentisiyle birlikte ABD, Türkiye ve gelişmekte olan piyasalarda V tipi hızlı toparlanma görüldüğünü söyledi.

BORSA İSTANBUL NEDEN AYRIŞTI?

Çalışır’a göre Borsa İstanbul’un bu süreçte öne çıkmasının arkasında birden fazla faktör bulunuyor. Türkiye’nin çatışma sürecinin dışında kalması, ekonomi yönetiminin koordineli adımlarıyla kur tarafında stres yaşanmaması ve enerji arzı konusunda Avrupa’ya kıyasla daha avantajlı bir konumda olunması bu ayrışmayı destekledi. Ayrıca düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi ve yabancı yatırımcı ilgisinin yeniden canlanması da piyasayı yukarı taşıyan unsurlar arasında yer aldı.

“GÜVENLİ LİMAN” DEĞİL, GÖRECELİ AVANTAJ

Çalışır, Borsa İstanbul’un performansının “en güvenli piyasa” olduğu anlamına gelmediğini vurguladı. Ancak bölgesel rakiplere kıyasla daha güçlü bir görünüm sunduğunu belirten analist, bu ayrışmanın Türkiye’yi yatırımcılar açısından alternatif bir merkez haline getirdiğini ifade etti.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİ ARTIYOR

Son dönemde yabancı yatırımcıların Türk hisse senetlerine yönelik ilgisinde dikkat çekici bir artış yaşanıyor. 2018’den bu yana net satıcı konumunda olan yabancıların, 2025 itibarıyla yeniden sınırlı da olsa alıma geçmesi ve bu eğilimin sürmesi, piyasa açısından önemli bir kırılım olarak değerlendiriliyor.

SEKTÖREL AYRIŞMA BELİRGİNLEŞTİ

Savaşın etkisiyle sektörler arasında da net bir ayrışma oluştu. Enerji, savunma ve petrokimya hisseleri güçlü performans sergilerken; bankacılık, gayrimenkul ve havacılık sektörleri baskı altında kaldı.

Çalışır, savunma sanayisinde artan siparişler ve küresel talebin şirketlerin büyüme hikayesini desteklediğini belirtti. ASELSAN’ın momentumunu koruduğunu, ihracat oranını artırdığını ve kapasitesini genişlettiğini ifade etti.

Enerji tarafında ise Tüpraş ve Petkim hisselerinde enerji fiyatlarındaki hareketlerin operasyonel marjları olumlu etkilediği belirtildi.

BARIŞ SENARYOSU YENİ FIRSATLAR YARATABİLİR

Çalışır’a göre mevcut ateşkes ortamı büyük ölçüde fiyatlanmış durumda. Ancak kalıcı bir barış senaryosu, hem Türkiye hem de küresel piyasalar için yeni bir pozitif dalga yaratabilir. Bu durumda özellikle bankacılık ve gayrimenkul sektörlerinde güçlü toparlanma potansiyeli öne çıkarken, enerji fiyatlarında olası geri çekilmenin Türkiye’de dezenflasyon sürecine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.