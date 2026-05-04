ABD merkezli video oyun perakendecisi GameStop, e-ticaret devi eBay’i satın almak için 55,5 milyar dolarlık dev bir teklif sundu. 2021’de küçük yatırımcıların simgesi haline gelen şirket, bu hamleyle sektörde dengeleri değiştirmeyi hedefliyor.

Hisse başına 125 dolar teklif

Şirketten yapılan açıklamaya göre, eBay ortaklarına hisse başına 125 dolar değerinde nakit ve hisse senedi kombinasyonu sunuldu. Bu teklif, eBay’in geçtiğimiz Cuma günü borsadaki kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 20 üzerinde bulunuyor.

ÖDEMENİN YARISI NAKİT YARISI HİSSE

Toplamda 55,5 milyar dolar büyüklüğündeki teklifin, onaylanması halinde yarısının nakit, kalan yarısının ise GameStop hisseleri üzerinden yapılması planlanıyor. Mevcut piyasa verilerine göre eBay’in değeri yaklaşık 46 milyar dolar, GameStop’un piyasa değeri ise 12 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Finansman tarafında GameStop’un nakit varlıklarının yanı sıra yeni borçlanma araçlarını devreye alması bekleniyor. Ayrıca ABD basınında yer alan iddialara göre, sürece bir Orta Doğu varlık fonunun da dahil edilmesi gündemde.

HEDEF AMAZON’A GÜÇLÜ RAKİP OLMAK

The Wall Street Journal’a konuşan GameStop CEO’su Ryan Cohen, bu hamlenin Amazon’a karşı güçlü bir alternatif oluşturacağını belirtti. Cohen, birleşmenin ardından ilk yıl içinde 2 milyar dolarlık tasarruf hedeflediklerini ifade ederek, “eBay’i yüz milyarlarca dolarlık bir şirkete dönüştürmek istiyoruz” dedi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

KÜÇÜK YATIRIMCININ SEMBOLÜ YENİDEN SAHNEDE

GameStop, 2021 yılında ABD borsalarında yaşanan tarihi “short squeeze” süreciyle dünya çapında tanınmıştı. Reddit üzerindeki WallStreetBets topluluğunda birleşen milyonlarca bireysel yatırımcı, hisseye toplu alımlar yaparak fiyatı 18 dolardan 400 doların üzerine taşımıştı.

Yaklaşık bir ayda yüzde 1700 değer kazanan hisseler, büyük yatırım fonlarının milyarlarca dolar zarar etmesine yol açarken, bireysel yatırımcıların piyasa üzerindeki etkisini gözler önüne sermişti.

HİSSELERİ DÜŞTÜ

ABD’li video oyun perakendecisi GameStop’un hisseleri, eBay satın alma teklifinin ardından haftaya düşüşle başladı. Şirketin hisseleri Pazartesi günü açılış öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 3 geriledi.