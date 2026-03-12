Şirketten yapılan açıklamada, Türkiye’de yaban mersini üretimi yapmak amacıyla kurulan Bluefarm Tarım Teknolojileri ve Üretim A.Ş. için yeni bir yatırım anlaşması imzalandığı belirtildi.

Bu kapsamda DCT Trading ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Strateji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında 12 Mart 2026 tarihli Paya İştirak Sözleşmesi ve Pay Sahipleri Sözleşmesi imzalandı.

1,5 MİLYON EURO YATIRIM YAPILACAK

Planlanan sermaye artırımı kapsamında DCT Trading, Bluefarm’da ihraç edilecek yeni paylara ilişkin rüçhan haklarından feragat edecek.

Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Karma Strateji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ise 2.727.504 TL nominal değerli pay karşılığında emisyon primli olarak 1,5 milyon euro ödeme yapacak.

Bu yatırımın tamamlanmasıyla birlikte fonun Bluefarm sermayesinin yüzde 21,43’üne sahip olması bekleniyor.

REKABET KURULU ONAYI BEKLENİYOR

Sermaye artırımı işleminin tamamlanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan onay alınması gerekiyor. Sürecin, gerekli izinlerin alınması ve kapanış şartlarının yerine getirilmesinin ardından tamamlanacağı ifade edildi.

YATIRIM FONU BÜYÜME PLANLARINDA KULLANILACAK

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu yatırımdan elde edilecek fonların Bluefarm’ın devam eden yatırımlarının finansmanı ve şirketin ölçek büyütmeye yönelik stratejik planlarının hayata geçirilmesi için kullanılacağı belirtildi.