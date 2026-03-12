Piyasa stratejisti Chantelle Schieven’a göre altının ons başına 10 bin dolara ulaşması artık hayal değil.

Mevcut ivme ve yapısal değişimler göz önüne alındığında, bu seviyenin 5 ila 7 yıl içinde görülmesi bekleniyor.

• Tektonik Değişim: Altındaki yükselişin sadece makroekonomik değil, küresel finansal sistemdeki "tektonik" değişimlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

• Merkez Bankalarının Kaçışı: Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar sonrası, dolar varlıklarının dondurulabilir olması merkez bankalarını "karşı taraf riski olmayan" altına yöneltti.

• Borç Çıkmazı: Küresel borç seviyelerinin yüksekliği, merkez bankalarının faiz artırarak enflasyonla savaşma gücünü elinden alıyor. Bu durum altını tek alternatif haline getiriyor.

GÜMÜŞ "HALKIN ALTINI" OLUYOR

Altın fiyatları ortalama bir tüketicinin erişemeyeceği seviyelere çıktıkça, perakende yatırımcının rotası gümüşe kayıyor.

Schieven, gram ve ons altın alamayan yatırımcılar için gümüşün en önemli değer saklama aracı haline geleceğini öngörüyor.

PETROL VE ALTIN SAVAŞI: BRENT 100 DOLARI AŞTI

Orta Doğu’daki çatışmaların enerji arzını tehdit etmesiyle Brent petrolün varil fiyatı yeniden 101,53 dolar seviyesine tırmandı.

Ancak petroldeki bu artış, altın için kısa vadeli bir baskı unsuru oluşturuyor.

Petrol fiyatlarındaki artış küresel enflasyonu körüklüyor. Artan enflasyon, merkez bankalarının "faizleri yüksek tutma" ihtimalini canlı tutarak altın fiyatlarında teknik geri çekilmeler yaratıyor.

Küresel piyasalardaki dalgalanma ve petrolün yarattığı baskıyla haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme hakim.

HER YERDE FIRTINA VAR

Piyasalardaki genel hava, "kusursuz fırtına" olarak tanımlanıyor.

Jeopolitik güvensizlik, bölgesel bloklaşmalar ve devasa devlet borçları birleştiğinde, kısa vadeli düşüşler yatırımcılar için birer "alım fırsatı" olarak değerlendiriliyor.

Uzmanlar, uzun vadeli ivmenin hala yukarı yönlü olduğunu hatırlatıyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.