Küresel emtia piyasaları hareketli bir haftayı geride bırakırken petrol ve altın fiyatları arasındaki zıt yönlü hareket dikkat çekiyor. Mart 2026 itibarıyla enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon endişelerini artırırken, yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına olan talebinde zayıflama görülüyor.

PETROL FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Petrol fiyatlarındaki yükselişin arkasında başta jeopolitik gelişmeler geliyor. Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve enerji arz yollarına yönelik belirsizlikler petrol piyasasında yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

Buna ek olarak üretici ülkelerin politikaları da fiyatların yükselmesinde etkili oluyor. OPEC+ ülkelerinin arz fazlası riskine karşı üretimi kontrollü tutma stratejisi petrol fiyatlarını destekleyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrol fiyatı 11 Mart 2026 itibarıyla 92,61 dolar seviyesine kadar yükselmişti. 12 Mart tarihi itibarıyla (bugün) petrol fiyatları 100 dolar bandını yeniden aşmış durumda.

ALTIN FİYATLARI NEDEN GERİLİYOR?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel enflasyon beklentilerini artırırken, bu durum merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentileri de etkiliyor.

Artan enerji maliyetleri enflasyon riskini yükseltirken, yatırımcılar ABD Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almak için faizleri yüksek tutabileceğini değerlendiriyor. Faiz getirisi olmayan bir varlık olan altın ise bu beklentiler nedeniyle baskı altında kalabiliyor.

DOLARIN GÜÇLENMESİ DE ETKİLİ

Petrol fiyatlarının dolar cinsinden işlem görmesi ve dolar endeksindeki güçlenme de altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yaratıyor.

Doların değer kazanması, diğer para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için altını daha pahalı hale getirirken, bu durum altına olan talebin zayıflamasına yol açabiliyor.

ALTININ BU HAFTAKİ SEYRİ

9 Mart 2026 haftasında gram altın iç piyasada 7.300 TL bandında dengelenmeye çalışırken, ons altın tarafında petrol kaynaklı maliyet baskısı ve küresel gelişmeler nedeniyle geri çekilme yaşandı.

12 Mart 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın: Alış 7.329,97 TL, Satış 7.330,84 TL

Çeyrek altın: Alış 11.727,96 TL, Satış 11.985,92 TL

Cumhuriyet altını: Alış 46.726,75 TL, Satış 47.608,79 TL

Tam altın: Alış 46.263,44 TL, Satış 47.591,38 TL

Ons altın: 5.182,33 dolar

PİYASALARIN GÖZÜ 18 MART 2026 FED KARARINDA

Piyasalarda gözler şimdi 18 Mart 2026'da açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Toplantının ardından faiz kararı TSİ 21.00'de duyurulacak, Fed Başkanı Jerome Powell ise 21.30'da basın toplantısıyla değerlendirmelerde bulunacak. Piyasalarda ise faizlerin yüzde 98,7 ihtimalle sabit bırakılması bekleniyor.

Uzmanlara göre petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında faizleri uzun süre yüksek tutmasına neden olabilir. Bu durumun ise kısa vadede altın fiyatları üzerindeki satış baskısının devam etmesine yol açabileceği değerlendiriliyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.