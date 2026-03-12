Günlük bazda yabancı payını en çok artıran hisselerin başında dev sanayi kuruluşu SASA yer aldı. SASA’yı gayrimenkul ve gıda sektöründen hisseler takip etti:

• SASA: 3.92 bps (Baz puan artış)

• LXGYO: 2.92 bps

• OZATD: 1.56 bps

Öte yandan yabancının günlük bazda çıkış yaptığı hisseler listesinde KBORU (-2 bps), MOPAS (-1.93 bps) ve AKFIS (-1.73 bps) başı çekti.

İSTİKRARLI ALIM: YABANCI BU 5 HİSSEDEN VAZGEÇMİYOR

Raporda sadece günlük değişimler değil, yabancı yatırımcının "sadık" kaldığı kağıtlar da dikkat çekti.

Bazı hisselerde alımlar bir haftayı aşkın süredir kesintisiz devam ediyor:

• BINBN: Tam 9 gündür yabancı payı sürekli artıyor.

• BIGCH & LILAK: 8 günlük kesintisiz alım serisi.

• BMSCH: 7 gündür yabancı radarında.

• MAALT: 6 gündür yükselen yabancı ilgisi.

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 202 3.812.687.250,70 % 4.66 11:57 THYAO 295 3.693.124.970,25 % 0.08 11:57 TUPRS 254.5 3.374.500.825,50 % 2.5 11:57 AKBNK 76.45 2.369.605.226,50 % -1.42 11:57 ASELS 333 2.150.308.308,50 % -0.82 11:57 Tüm Hisseler

TEHLİKE ÇANLARI: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ SATIŞ YİYENLER

Yabancı payının istikrarlı bir şekilde düştüğü hisselerde ise tam bir "kaçış" senaryosu hakim.

Listenin zirvesindeki 5 hisse, 10 iş günüdür yabancı tarafından elden çıkarılıyor:

• AKGRT, GLCVY, GOZDE, KONYA ve LIDFA: Bu 5 hissede yabancı payı tam 10 gündür aralıksız düşüş trendinde.

GENEL GÖRÜNÜM: YABANCI ORANI STABİL

Borsa İstanbul’un genelindeki yabancı payı, günlük bazda -0.01 puanlık sınırlı bir düşüşle 35.71 seviyesine geriledi.

Bu rakam, yabancı yatırımcının piyasada bekle-gör stratejisini koruduğunu gösteriyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.