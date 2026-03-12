Borsa İstanbul’da bugün gözler Merkez Bankası’nın faiz kararındayken, İş Yatırım’ın yayımladığı 12 Mart tarihli “günlük yabancı oranları” raporu, yabancı yatırımcının hangi hisselerde mevzi aldığını, hangilerinden ise kaçtığını gözler önüne serdi. İşte dev aracı kurumun mercek altına aldığı, yabancı payı hareketliliğiyle dikkat çeken hisseler…

Günlük bazda yabancı payını en çok artıran hisselerin başında dev sanayi kuruluşu SASA yer aldı. SASA’yı gayrimenkul ve gıda sektöründen hisseler takip etti:

• SASA: 3.92 bps (Baz puan artış)
• LXGYO: 2.92 bps
• OZATD: 1.56 bps

Öte yandan yabancının günlük bazda çıkış yaptığı hisseler listesinde KBORU (-2 bps), MOPAS (-1.93 bps) ve AKFIS (-1.73 bps) başı çekti.

İSTİKRARLI ALIM: YABANCI BU 5 HİSSEDEN VAZGEÇMİYOR

Raporda sadece günlük değişimler değil, yabancı yatırımcının "sadık" kaldığı kağıtlar da dikkat çekti.

Bazı hisselerde alımlar bir haftayı aşkın süredir kesintisiz devam ediyor:

BINBN: Tam 9 gündür yabancı payı sürekli artıyor.
BIGCH & LILAK: 8 günlük kesintisiz alım serisi.
BMSCH: 7 gündür yabancı radarında.
• MAALT: 6 gündür yükselen yabancı ilgisi.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
ASTOR 202 3.812.687.250,70 % 4.66 11:57
THYAO 295 3.693.124.970,25 % 0.08 11:57
TUPRS 254.5 3.374.500.825,50 % 2.5 11:57
AKBNK 76.45 2.369.605.226,50 % -1.42 11:57
ASELS 333 2.150.308.308,50 % -0.82 11:57
Tüm Hisseler

TEHLİKE ÇANLARI: 10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ SATIŞ YİYENLER

Yabancı payının istikrarlı bir şekilde düştüğü hisselerde ise tam bir "kaçış" senaryosu hakim.

Listenin zirvesindeki 5 hisse, 10 iş günüdür yabancı tarafından elden çıkarılıyor:

AKGRT, GLCVY, GOZDE, KONYA ve LIDFA: Bu 5 hissede yabancı payı tam 10 gündür aralıksız düşüş trendinde.

GENEL GÖRÜNÜM: YABANCI ORANI STABİL

Borsa İstanbul’un genelindeki yabancı payı, günlük bazda -0.01 puanlık sınırlı bir düşüşle 35.71 seviyesine geriledi.

Bu rakam, yabancı yatırımcının piyasada bekle-gör stratejisini koruduğunu gösteriyor.

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

