Bank of America Corporation tarafından yapılan resmi açıklamaya göre 10 Mart 2026 tarihinde dev bir alım-satım trafiği gerçekleşti.

BofA’nın yüzde 100 kontrolüne sahip olduğu Merrill Lynch International ve Bank of America, National Association üzerinden yürütülen işlemler neticesinde:

• İşlem Hacmi: 125,3 milyon adet alışa karşılık, 84,9 milyon adet satış yapıldı.

• Net Alım: Tek bir günde net 40.461.194 adet SASA payı portföye eklendi.

• Fiyat Aralığı: Alımlar 2,64 – 2,71 TL bandında gerçekleşti.

• Yeni Ortaklık Yapısı: Bu operasyonla birlikte BofA’nın SASA sermayesindeki dolaylı payı ve oy hakkı oranı kritik eşiği aşarak yüzde 5,074 seviyesine yükseldi.

YABANCI TAKASINDA ZİRVE SASA'NIN

Bank of America’nın bu hamlesi, aracı kurumların takas verilerine de anında yansıdı.

İş Yatırım tarafından 12 Mart Perşembe günü yayımlanan "günlük yabancı oranları" raporuna göre SASA, günlük bazda yabancı payını en çok artıran hisseler listesinde 3.92 baz puanlık artışla zirveye yerleşti.

