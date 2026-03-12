Güne yüzde 0,29 azalışla 13.161,73 puandan başlayan BIST 100 endeksi, özellikle açılışta bankacılık (yüzde -1,06) ve holding (yüzde -0,60) hisselerindeki satışlarla baskılandı. Ancak ilerleyen saatlerde gelen alımlar endeksi ayağa kaldırdı.

Öğle saatlerinde endeks yüzde 0,70 artışla 13.300 puan seviyelerine tırmandı.

Sabahki kayıpların silinmesi, piyasada faiz kararı öncesi risk iştahının hâlâ canlı olduğunu gösterdi.

BANKALARDAN ÇIKTI, SANAYİYE GİRDİ

Saat 12.30 itibarıyla HSBC'nin işlem hacmi 114,5 milyon TL net hacme ulaşırken, kurumun portföy tercihlerinde keskin bir ayrışma görüldü:

HSBC, portföyünü Türkiye'nin köklü sanayi ve finans devleriyle tahkim etti:

• GARAN (Garanti BBVA): 1,05 milyon lot net alımla listenin başında.

• KCHOL (Koç Holding): 909 bin lot alımla güçlü duruşunu koruyor.

• SASA: Yabancı ilgisinin devam ettiği SASA'da 642 bin lotluk alım yapıldı.

• CANTE & PSGYO: Kurumun radarına giren diğer dikkat çekici kağıtlar oldu.

SATIM TARAFI: BANKALARDA KÂR REALİZASYONU

Kurumun en çok satış yaptığı kağıtlarda bankacılık sektörünün ağırlığı hissedildi:

• ISCTR (İş Bankası): 6,96 milyon lotluk devasa satışla listenin zirvesinde yer aldı (Satışların yüzde 46,36'sı).

• YKBNK (Yapı Kredi): 2,98 milyon lot satış kaydedildi.

• TUREX & PAHOL: HSBC’nin bugünlük vedalaştığı diğer hisseler arasında yer aldı.

SEÇİCİ YABANCI İLGİSİ

HSBC’nin verileri, yabancı yatırımcının tek bir sektöre odaklanmak yerine hisse bazlı bir "rotasyon" gerçekleştirdiğini kanıtlıyor.

İş Bankası ve Yapı Kredi'deki çıkışlara rağmen Garanti ve Koç Holding'deki alımlar, portföy dengeleme çabası olarak yorumlanıyor.

Özellikle SASA’daki alım serisinin devam etmesi, hafta genelindeki yabancı payı artış verilerini destekliyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 258.5 7.392.042.323,50 % 4.11 14:28 THYAO 294.75 6.901.971.336,25 % 0 14:28 ASTOR 200.7 6.283.109.657,70 % 3.99 14:28 AKBNK 77.05 5.448.171.383,40 % -0.64 14:28 ASELS 334.25 4.639.478.713,75 % -0.45 14:28 Tüm Hisseler

