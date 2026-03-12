Bakan Uraloğlu, geçiş sürecinin sadece bir başlangıç olmadığını, devasa bir altyapı seferberliğinin fitilini ateşlediklerini vurguladı.

HEDEF; 1 Nisan’daki ilk adımın ardından, iki yıl içerisinde 5G teknolojisini Türkiye’nin 81 ilinde, her noktada erişilebilir kılmak.

SADECE HIZ DEĞİL, TAM OTOMASYON

Bakan Uraloğlu, 5G’nin bireysel kullanıcılar için sunacağı yüksek hızın ötesinde, sanayi ve teknoloji ekosisteminde yaratacağı köklü değişime dikkat çekti:

• Akıllı Sanayi: Fabrikalarda üretim süreçlerini optimize eden endüstriyel robotlar ve tam otomasyon dönemi başlıyor.

• Otonom Gelecek: Sürücüsüz araç teknolojileri ve akıllı şehir uygulamaları, 5G’nin düşük gecikme süresiyle güvenli bir zemine oturacak.

• Tarımda Verimlilik: Akıllı tarım uygulamaları sayesinde sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim modellerine geçilecek.

• Medyada 8K Devrimi: Yayıncılık sektörü, 8K kalitesinde kesintisiz canlı yayın ve saniyeler içinde devasa veri aktarımı imkanına kavuşacak.

Abdulkadir Uraloğlu, "5G ile vatandaşımız sadece daha hızlı internete değil; daha güvenilir, kesintisiz ve akıllı bir yaşam standartına kavuşacak" diye ekledi.

5G TEKNOLOJİSİ NEDEN ÖNEMLİ?

5G teknolojisi, veri iletimindeki gecikme süresini (latans) neredeyse sıfıra indirerek, nesnelerin interneti (IoT) ekosistemini gerçek anlamda işlevsel hale getirecek.

Bu değişim, Türkiye'nin küresel dijital ekonomideki rekabet gücünü doğrudan artıracak bir hamle olarak görülüyor.