Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılının ikinci Para Politikası Kurulu toplantısında beklenen kararı açıkladı. Piyasa beklentilerine paralel hareket eden banka, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Karar sonrası Borsa İstanbul cephesinden pozitif sinyaller gelirken, döviz kurlarında sakin seyir hakim oldu.
Güne satıcılı bir başlangıç yaparak yatırımcısını kısa süreli bir bekleyişe iten Borsa İstanbul, karar öncesi rotasını yukarı kırmıştı. Kararın açıklanmasıyla birlikte yükseliş ivme kazandı:
• BIST 100 Endeksi: Karar öncesi 13.291 puan seviyelerinde seyreden endeks, faizin sabit tutulmasıyla birlikte yüzde 1 artıda 13.330 puana kadar tırmandı.
• İşlem Hacmi: Piyasada canlılık artarken toplam işlem hacmi 64,9 milyar TL seviyesine ulaştı.
DOLARDA 44 LİRA BARAJI
Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 44 TL sınırını aşan dolar/TL, Merkez’in faiz kararı sonrası yatay seyrini korudu.
• Dolar: Karar öncesi ve sonrası 44,11 TL seviyesinde istikrarını sürdürdü.
• Euro: 51,10 TL bandında hareket ederek sakin bir tablo çizdi.
ANALİSTLERİN GÖZÜ DİRENÇ NOKTALARINDA
Küresel piyasalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul için analistler, teknik seviyelere dikkat çekiyor.
Günün geri kalanında ABD’den gelecek olan işsizlik maaşı başvuruları ve konut verileri takip edilecek.
BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puan seviyeleri kritik direnç, 13.200 puan ise güçlü destek olarak öne çıkıyor.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.