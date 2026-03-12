Güne satıcılı bir başlangıç yaparak yatırımcısını kısa süreli bir bekleyişe iten Borsa İstanbul, karar öncesi rotasını yukarı kırmıştı. Kararın açıklanmasıyla birlikte yükseliş ivme kazandı:

• BIST 100 Endeksi: Karar öncesi 13.291 puan seviyelerinde seyreden endeks, faizin sabit tutulmasıyla birlikte yüzde 1 artıda 13.330 puana kadar tırmandı.

• İşlem Hacmi: Piyasada canlılık artarken toplam işlem hacmi 64,9 milyar TL seviyesine ulaştı.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat TUPRS 258.5 7.392.042.323,50 % 4.11 14:28 THYAO 294.75 6.901.971.336,25 % 0 14:28 ASTOR 200.7 6.283.109.657,70 % 3.99 14:28 AKBNK 77.05 5.448.171.383,40 % -0.64 14:28 ASELS 334.25 4.639.478.713,75 % -0.45 14:28 Tüm Hisseler

DOLARDA 44 LİRA BARAJI

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle 44 TL sınırını aşan dolar/TL, Merkez’in faiz kararı sonrası yatay seyrini korudu.

• Dolar: Karar öncesi ve sonrası 44,11 TL seviyesinde istikrarını sürdürdü.

• Euro: 51,10 TL bandında hareket ederek sakin bir tablo çizdi.

ANALİSTLERİN GÖZÜ DİRENÇ NOKTALARINDA

Küresel piyasalardan pozitif ayrışan Borsa İstanbul için analistler, teknik seviyelere dikkat çekiyor.

Günün geri kalanında ABD’den gelecek olan işsizlik maaşı başvuruları ve konut verileri takip edilecek.

BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puan seviyeleri kritik direnç, 13.200 puan ise güçlü destek olarak öne çıkıyor.

