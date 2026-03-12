Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) mart ayı faiz kararı piyasaların gündemindeki en önemli başlıklardan biri oldu. TCMB, yılın ilk toplantısında faiz indirim döngüsüne girmiş ve politika faizini 100 baz puan aşağı çekerek yüzde 37 seviyesine çekmişti. Saat 14.00'te açıklanan karar öncesinde gözler Merkez Bankası'na çevrilirken, faiz kararının altın, döviz, kredi ve konut piyasası üzerindeki olası etkileri yakından takip ediliyor.

Beklenen açıklama geldi. Peki Merkez Bankası mart ayı toplantısında politika faizi için nasıl bir karar aldı? 2026 yılının ikinci faiz kararı belli oldu.

BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?

Faiz kararı öncesinde piyasa beklentileri de büyük ölçüde faizin sabit bırakılacağı yönündeydi. AA Finans'ın 38 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketine göre ekonomistlerin 37'si politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyordu.

Ankete katılan ekonomistlerden yalnızca biri ise 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılabileceğini tahmin etmişti. Bu nedenle piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası'nın mart ayında temkinli bir adım atarak faiz oranını sabit bırakması yönündeydi.

İLK İNDİRİM BEKLENTİLERİN ALTINDA KALMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını ocak ayında açıklamıştı. Piyasalarda yaklaşık 150 baz puanlık faiz indirimi beklentisi bulunurken Merkez Bankası daha sınırlı bir adım atarak 100 baz puanlık indirim gerçekleştirmişti.

Bu kararın ardından politika faizi yüzde 38'den yüzde 37'ye düşürülmüştü.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası mart ayı toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı. Böylece 2026 yılının ikinci Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranı korunmuş oldu.

Merkez Bankası ayrıca, gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.