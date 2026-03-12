Küresel piyasalarda güvenli liman tartışması yeniden alevlendi. Bir tarafta yüzyıllardır kriz dönemlerinin sığınağı olan altın, diğer tarafta ise sınırlı arzı ve artan kurumsal kabulüyle öne çıkan Bitcoin. Morgan Stanley’in yayımladığı son değerlendirme notunda, yatırımcı davranışlarında “sarı metalden dijital varlıklara kademeli bir geçiş” eğiliminin güçlendiğine dikkat çekildi.

KURUMSAL TALEP DENGELERİ DEĞİŞİYOR

Raporda, özellikle genç yatırımcı kitlesi ve teknoloji odaklı fonların portföy dağılımında Bitcoin’in payını artırdığı vurgulanıyor. Spot Bitcoin ETF’lerine yönelik girişlerin hız kesmemesi, dijital varlıkların artık alternatif değil, tamamlayıcı bir yatırım sınıfı olarak konumlandığını gösteriyor. Buna karşın merkez bankalarının altın alımlarının sürmesi, geleneksel güvenli liman talebinin de güçlü kaldığını ortaya koyuyor.

Morgan Stanley analistleri, “Portföy çeşitlendirmesinde altının rolü korunurken, büyüme potansiyeli arayan sermaye dijital varlıklara kayıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

VOLATİLİTE FARKI BELİRLEYİCİ

Altın, düşük oynaklık ve jeopolitik risklere karşı koruma özelliğiyle öne çıkarken; Bitcoin yüksek volatiliteye rağmen daha güçlü getiri potansiyeli sunuyor. Rapora göre risk iştahının arttığı dönemlerde Bitcoin’in performansı altına kıyasla belirgin şekilde ayrışıyor. Ancak küresel belirsizlik ve sert likidite daralmalarında altın daha istikrarlı bir tablo çiziyor.

REEL FAİZ VE DOLAR ETKİSİ

Analizde, reel faizlerde gerileme ve dolar endeksindeki zayıflamanın hem altın hem de Bitcoin için destekleyici olabileceği belirtiliyor. Bununla birlikte, düzenleyici çerçevede netleşmenin hızlanması durumunda dijital varlıklara kurumsal akışın daha da artabileceği öngörülüyor.

Morgan Stanley’e göre soru artık “Bitcoin mi, altın mı?” değil. Asıl mesele, yatırımcının risk profiline göre bu iki varlığı nasıl dengeleyeceği. Altın istikrarı, Bitcoin ise büyüme potansiyelini temsil ediyor. Küresel sermaye ise her iki dünyada da pozisyon almaya devam ediyor.