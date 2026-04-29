Kripto piyasalarında yön arayışı sürerken, gözler teknoloji devlerinin bilanço açıklamalarına çevrildi. Bitcoin 76.500–77.800 dolar bandında dalgalanırken, Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta'nın ilk çeyrek finansal sonuçları fiyatın yönünü belirleyecek. Kritik eşik 78.000–80.000 dolar.

BİLANÇOLAR KRİPTOYU DA ETKİLİYOR

Bugün ABD piyasalarının kapanmasının ardından Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta gibi teknoloji devlerinin açıklayacağı finansal sonuçlar, sadece hisse senetleri değil kripto piyasaları açısından da kritik önem taşıyor.

2026 başında Bitcoin ile Nasdaq 100 arasındaki korelasyonun 0,75 ile rekor seviyeye ulaşması, BTC'nin giderek "Kaldıraçlı teknoloji hissesi" gibi hareket ettiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle yapay zeka yatırımları, bulut gelirleri ve bu alanlardaki kârlılık verileri yatırımcı iştahını doğrudan etkiliyor.

Güçlü bilançoların risk iştahını artırarak hem hisse senedi hem de kripto piyasalarını desteklemesi beklenirken, zayıf sonuçlar ise satış baskısını beraberinde getirebilir.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN BİLANÇOLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

29 Nisan 2026’da teknoloji dünyasında "Süper Çarşamba" yaşanacak. Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta finansal sonuçlarını aynı gün açıklayacak.

Söz konusu şirketlerin tamamı bilançolarını ABD piyasalarının kapanmasının ardından yayımlayacak. Verilerin Türkiye saatiyle 23.00–23.30 arasında gelmeye başlaması bekleniyor.

Bilanço sonrası yapılacak analist toplantılarının saatleri ise Alphabet için TSİ 00.30, Microsoft, Meta ve Amazon için ise TSİ 01.30 olarak planlanıyor.

KRİTİK SEVİYELER TAKİPTE

Bitcoin'de teknik görünümde 78.000 – 80.000 dolar aralığı önemli direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bandın aşılması halinde fiyatın 85.000 dolar ve üzeri seviyelere yönelme potansiyeli bulunuyor.

Aşağı yönlü hareketlerde ise 75.000 – 76.000 dolar aralığı ilk destek konumunda. Bu seviyenin altına sarkılması durumunda 70.000 – 72.000 dolar bandı gündeme gelebilir.

Özellikle güçlü bilanço açıklamalarının Bitcoin'i 80.000 doların üzerine taşıyabileceği, beklentilerin altında kalan sonuçların ise fiyatı alt destek seviyelerine çekebileceği belirtiliyor.

2026 İÇİN BELİRLEYİCİ DÖNEM

Piyasalarda bu bilanço dönemi, 2025'teki zirvelerin ardından "Geçiş yılı" olarak görülen 2026 için kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor. Teknoloji şirketlerinden gelecek güçlü sonuçlar riskli varlıklara olan ilgiyi canlı tutabilirken, zayıf veriler kısa vadeli aşağı yönlü baskıyı artırabilir.

Öte yandan Federal Reserve'in (Fed) yaklaşan toplantısı öncesinde artan temkinli duruş da fiyat hareketlerinde etkili oluyor.

Analistler, özellikle Microsoft hisselerinde yaklaşık yüzde 7,3, Google tarafında ise yüzde 5,7 seviyesinde beklenen hareketlerin, piyasa kapanışı sonrası işlemlerle birlikte kripto fiyatlamalarında belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1. Bitcoin neden 78.000 dolar seviyesini aşmakta zorlanıyor?

Şu an piyasada çift taraflı bir baskı var. Yatırımcıların bir kısmı 2025 zirvelerinden sonra bu seviyelerde kâr realizasyonu yapmayı tercih ederken, diğer kısmı teknoloji devlerinden gelecek bilanço verilerini görmek için "bekle-gör" moduna geçti. Bu belirsizlik, fiyatın dar bir bantta sıkışmasına neden oluyor.

2. Teknoloji hisselerindeki düşüş Bitcoin'i nasıl etkiler?

Bitcoin ile Nasdaq 100 arasındaki korelasyonun 0,75 gibi rekor bir seviyeye ulaşması, kripto paraların teknoloji hisseleriyle paralel hareket etmesine neden oluyor. Eğer Microsoft veya Google gibi devlerin sonuçları hayal kırıklığı yaratırsa, riskten kaçış dalgası Bitcoin'de kısa vadeli bir geri çekilmeyi tetikleyebilir.

Bilançolar beklentiden iyi gelirse "short" pozisyonlar tehlikeye girer mi?

Evet. 78.000 - 80.000 dolar bandında yoğunlaşan satış baskısı ve kısa pozisyonlar (short), olumlu bilanço haberleriyle birlikte bir "short squeeze" (kısa pozisyon sıkıştırması) yaşanmasına neden olabilir. Bu durum, fiyatın hızla 85.000 dolara iğne atmasını sağlayabilir.

4. Fed kararları bu tablonun neresinde?

Bilançolar kısa vadeli yönü belirlese de, orta vadeli trendi Fed’in faiz politikası çizecek. Teknoloji şirketlerinin güçlü kârlılık açıklaması, ekonomik dayanıklılık sinyali olarak algılanırsa Fed'in faiz indirimlerini öteleme ihtimali doğabilir; bu da kripto piyasası için karışık sinyaller anlamına gelir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.