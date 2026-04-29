Yapılan açıklama, dev bir hisse grubunun borsada satışa konu edilebileceğine işaret ediyor.

51,4 MİLYON LOT İÇİN BORSADA SATIŞ BAŞVURUSU

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) "Pay Tebliği" hükümleri gereğince, Kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen statüdeki payların satılabilmesi için gerekli süreç başlatıldı.

MKK bildirimine göre; Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., mülkiyetinde bulunan veya temsil ettiği 51.440.676,000 TL nominal tutarlı (yaklaşık 51,4 milyon lot) KONTR paylarının borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla başvuruda bulundu.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

MKK’ya yapılan bu başvuru, söz konusu payların "Borsada İşlem Gören" statüye dönüştürülmesini kapsıyor. Kaydileştirme ve dönüşüm süreci tamamlandıktan sonra, belirtilen miktardaki paylar Borsa İstanbul’da satışa hazır hale gelecek.

Başvurunun Detayları:

Şirket: Kontrolmatik Teknoloji (KONTR)

Başvuru Yapan: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Nominal Tutar/Lot: 51.440.676

Hukuki Dayanak: Pay Tebliği (VII-128.1) Madde 15

