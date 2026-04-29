Haftanın üçüncü işlem gününde borsa İstanbul’da çelik sektörü rüzgarı esiyor. Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) hisseleri, güne damga vurarak yatırımcısını sevindirdi. Güne 11,02 TL seviyesinden başlayan hisseler, gelen güçlü alımlarla TSI 14.04 verilerine göre yüzde 10 değer kazanarak 11,99 TL ile tavan fiyata ulaştı.

ALIM TARAFINDA BOFA İLK SIRADA

CELHA paylarında gerçekleşen işlemlerde ilk 5 kurumun alım ağırlığı %61,45 olarak kaydedildi. Alıcı listesinin zirvesinde ise küresel yatırım devi Bank of America yer aldı.

Kaynak: ForInvest

İşte CELHA’da Alım Yapan İlk 5 Kurum:

Bank of America: 452.624 Lot (%18,67) – Maliyet: 12,11 TL

Colendi Menkul: 360.728 Lot (%14,88) – Maliyet: 11,86 TL

A1 Capital: 239.662 Lot (%9,88) – Maliyet: 11,57 TL

Alnus Yatırım: 225.200 Lot (%9,29) – Maliyet: 11,53 TL

İnfo Yatırım: 211.116 Lot (%8,71) – Maliyet: 11,96 TL

Diğer: 934.276 Lot (%38,54)

KURUMSAL ALIMLAR TAVANA GİDEN YOLU AÇTI

Tavan fiyata giden süreçte toplamda 1,48 milyon lotluk net alım gerçekleşirken, bu alımların ortalama maliyeti 11,81 TL seviyesinde oluştu. Özellikle Bank of America'nın gün içindeki alımları domine etmesi ve Colendi Menkul'ün eşlik etmesi, hissede kurumsal ilginin yoğunlaştığını gösteriyor.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.