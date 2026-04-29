Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamaya göre; CW Enerji’nin bağlı ortaklığı olan CW Solar Cell Enerji A.Ş., güneş enerjisi paneli hücresi satışı konusunda yurt dışı merkezli bir müşteriyle el sıkıştı.

Sözleşmelerin detayları şu şekilde:

Sözleşme Tutarı: 2.136.645 USD

Türk Lirası Karşılığı: Yaklaşık 96.301.154 TL (İmza tarihindeki kur esas alınmıştır)

Proje Kapsamı: Güneş enerjisi paneli hücresi satışı

TESLİMATLAR 2026’NIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE TAMAMLANACAK

CW Enerji, söz konusu ihracat hamlesiyle üretim kapasitesini yurt dışı pazarlara kanalize etmeyi sürdürüyor. İmzalanan üç ayrı sözleşme kapsamındaki ürünlerin teslimat takvimi de netleşti. Şirketten yapılan açıklamada, teslimatların 2026 yılının üçüncü çeyreği sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

CW ENERJİ (CWENE) GÜNCEL FİYAT

CWENE hisseleri güne sert yükselişle başaldı. 34,40 TL'den açılışı yapan hisseler TSI 10.05 itibarıyla 37,82 TL'ye kadar yükseldi.

Hisseler TSI 14.22 itibarıyla yüzde 6,1'lik yükselişle 36,52 TL'den işlem gördü.

