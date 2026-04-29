Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada hem ekonomi hem de konut projelerine ilişkin önemli mesajlar verdi. Yatırım ortamını güçlendirecek yeni bir çalışmanın Meclis’e sunulacağını açıklayan Erdoğan, sosyal ve kiralık konut projelerinde de takvim ve detayları paylaştı.

EKONOMİ MESAJI: YENİ DÜZENLEME YOLDA

Türkiye’nin küresel ölçekte yatırım çekme kapasitesini artırmaya yönelik kapsamlı bir hazırlığın tamamlanmak üzere olduğunu belirten Erdoğan, çalışmanın kısa süre içinde Meclis’e sunulacağını söyledi. Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nda yatırımlar için güçlü merkez şiarıyla hazırladığımız kapsamlı çalışmayı yakında Meclis’imizin takdirine sunacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin üretim, ticaret ve lojistik alanlarında daha güçlü bir merkez haline geleceğini vurgulayan Erdoğan, “Hedefimiz; istikrar adası vasfını son hadiselerle bir kez daha tescilleyen ülkemizi üretim, ticaret, lojistik ve yatırım alanlarında küresel bir merkeze dönüştürmek, Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaktır” dedi.

"4 AYDA 81 İLDE NOTER HUZURUNDA ŞEFFAF ŞEKİLDE 500 BİN HAK SAHİBİNİ BELİRLEDİK"

Sosyal konut projelerine ilişkin bilgi veren Erdoğan, 500 bin konutluk projeye yoğun talep geldiğini belirterek sürecin hızla ilerlediğini ifade etti. Erdoğan, “500 bin konut için 8 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. 4 ayda 81 ilde noter huzurunda şeffaf şekilde 500 bin hak sahibini belirledik” diye konuştu.

Projede inşa sürecinin kısa sürede başlayacağını belirten Erdoğan, “2027 Mart ayından itibaren evlerin anahtarlarını peyderpey teslim edeceğiz” dedi.

"BU YAZ KİRALIK KONUTLARIMIZI KURA İLE TESLİM EDECEĞİZ"

İstanbul’da ilk kez uygulanacak kiralık konut modeline de değinen Erdoğan, vatandaşların uygun fiyatlarla konut kiralayabileceğini söyledi. Erdoğan, “İlk kez İstanbul’da kiralık konut uygulamasını hayata geçiriyoruz. 100 bin konut yanı sıra 15 bin kiralık konut inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kiralık konutların bu yaz kura yöntemiyle teslim edileceğini açıklayan Erdoğan, “Vatandaşımız TOKİ’den uygun fiyatla konut kiralayacak. Bu yaz kiralık konutlarımızı da kura ile teslim edeceğiz” dedi.

Aylık taksitlerin 7.300 ila 11 bin lira arasında olacağını belirten Erdoğan, projeyle dar ve orta gelirli vatandaşların konuta erişiminin kolaylaştırılmasının hedeflendiğini vurguladı.