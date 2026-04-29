Şirketin özkaynaklarını güçlendirme stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği sermaye artırımının detayları şu şekilde:

Mevcut Sermaye: 115.123.372,35 TL

Artırılan Tutar (Bedelsiz): 734.876.627,65 TL

Yeni Sermaye: 850.000.000 TL

Bedelsiz Oranı: Yaklaşık %638,33

PAYLAR 5 MAYIS’TA HESAPLARA GEÇMEYE BAŞLIYOR

Yatırımcılar için en kritik detay olan tarih netleşti. Şirketten yapılan açıklamada, artırılan sermayeyi temsil eden payların dağıtım süreci hakkında şu bilgilere yer verildi:

"İhraç edilen 734.876.627,65 TL nominal değerli paylar, 05.05.2026 tarihinden itibaren Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından kaydi sistem düzenlemeleri çerçevesinde pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmaya başlanacaktır."

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.