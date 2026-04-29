Mavi Giyim (MAVI), 1,33 milyar TL'lik nakit temettü dağıtımını genel kurulda onayladı. Hisse başına brüt 1,6730420 TL temettü ödemesi 6 Mayıs 2026’da başlayacak.
Mavi Giyim (MAVI), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada temettü dağıtımına ilişkin kararını duyurdu.
Şirketin 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 özel hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem kârından toplam 1,33 milyar TL’nin nakit temettü olarak dağıtılması teklifi, genel kurulda onaylandı.
HİSSE BAŞINA BRÜT 1,67 TL TEMETTÜ ÖDEMESİ
Açıklamaya göre Mavi Giyim, pay başına brüt 1,6730420 TL, net 1,4220857 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek.
Nakit temettü ödemelerinin 6 Mayıs 2026 tarihinde başlaması planlanıyor.